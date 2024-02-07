الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل شباب شمال سيناء يوجه بضرورة الإبداع فى تنفيذ الأنشطة بطريقة تجذب الشباب

الاجتماع
الاجتماع

عقد إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع مديرى الإدارات العامة بالمديرية.

وتضمن الاجتماع تأكيد أهمية دور إدارة التخطيط والمتابعة في تطوير العمل بالمديرية، وضرورة الدفع بالشباب القادر على العطاء والتطوير، وكذلك أهمية التعاون بين الإدارات الفرعية والإدارات العامة بالمديرية لتيسير الأعمال وحل المشكلات بمراكز الشباب.

وفيما يخص تنفيذ الأنشطة بالإدارات الفنية، وجه "عبدالوهاب" بضرورة الابتكار والعمل خارج الصندوق بأفكار تصب في صالح الشباب وتواكب التطور التكنولوجي.

كما حث حسن عبدالوهاب على أهمية العمل الجماعي من أجل التطوير، مؤكدًا أن المنظومة بالكامل تعمل بنظام فريق العمل القادر على تحقيق التقدم والتفوق دائمًا.

جاء هذا اللقاء للوقوف على سير العمل داخل الإدارات المركزية، وبحث بعض الأمور المستجدة، ومتابعة تنفيذ الأنشطة والوقوف على أهم السلبيات والإيجابيات، ووضع آليات عمل أكثر فاعلية لضمان حسن سير العمل.

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شمال سيناء مراكز الشباب إدارة التخطيط والمتابعة الإيجابيات الإدارات المركزية

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