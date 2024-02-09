الجمعة 09 فبراير 2024
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مصر

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

كورونا
كورونا

تصدرت أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيرها على الأطفال والحوامل محركات البحث العالمية وعلى رأسها “جوجل"، حيث يبحث المواطنون عن متحور كورونا الجديد JN.1 وخطورة الإصابة بالفيروس خاصة لفئة الأطفال والحوامل وكبار السن، وطرق الوقاية من الإصابة بالفيروس.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الوضع الوبائي لكورونا مستقر ولا توجد أي متحورات جديدة، كما أن البرتوكول العلاجي الحالي لفيروس كورونا يحقق الشفاء الكامل للمصابين بشكل كبير يصل إلى 98%.

أعراض متحور كورونا الجديد

أكد الخبراء أن فيروس كورونا حاليا تصيب الجهاز التنفسي العلوي مثل الزكام والرشح وارتفاع درجة حرارة الجسم وكحة من الدرجة المتوسطة، وبالتالي فإن كل الأمراض التنفسية تقريبا متشابهة.

الصحة توجه بتكثيف الإجراءات الوقائية للاكتشاف المبكر ومنع دخول أي أمراض معدية من الخارج

وبدورها أكدت وزارة الصحة والسكان، أن أعراض متحور فيروس كورونا JN.1 تتمثل في الحمى والسعال والإعياء، واحتقان وسيلان الأنف، والاسهال والصداع، وأعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية، وألم في العضلات، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق.

تأثير متحور كورونا على الحوامل والأطفال 

أكد الدراسات أن النساء الحوامل اللواتي يُصبن بأعراض "كوفيد-19"، يتعرضن لمضاعفات طارئة ومشاكل أخرى في حملهن. ليس ذلك فحسب، وإنما يمكن أن يتسبب المرض بتعريض أطفالهن للخطر.

وأوضحت أن النساء الحوامل المصابات بأعراض "كوفيد-19" لديهن نسبة أعلى من المضاعفات الطارئة، مقارنة بأولئك اللواتي ثبتت إصابتهن ولكن لم تظهر عليهن أي أعراض.

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أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

وفيما يتعلق بالأطفال، أكدت الدراسات أنهم أكثر عرضة للإصابة بالمتحور نتيجة ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل أجسادهم أقل قدرة على التصدي للعدوى، وتظهر الأعراض فى شكل؛ التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل احتقان الحلق، وألمًا في المفاصل والعضلات.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..
- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.

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