الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الهجرة تستقبل أحد رموز الجالية المصرية بالكويت

وزارة الدولة للهجرة
وزارة الدولة للهجرة

استقبلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس صلاح الدين أيوب متخصص بمجال خدمات تكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت، وواحد من رموز الجالية المصرية هناك، في إطار استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل المستدام والفاعل مع مواطنينا بالخارج، والاستماع لأفكارهم وأطروحاتهم، وكذلك تلقي استفساراتهم المختلفة والعمل على إيجاد حلول لها بشكل سريع، بحضور سلمى عبدالناصر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، والأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وكريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.

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من جانبها، أكدت وزارة الهجرة حرصها الكامل لاستمرار عمليات التواصل المؤثر والفاعل مع مواطنينا بالخارج، عبر مختلف الوسائل التي تحقق ذلك، معربة عن امتنانها بلقاء المهندس صلاح الدين أيوب أحد أعضاء الجالية المصرية بالكويت الشقيقة، تلك الجالية التي تزخر بالقامات والشخصيات المؤثرة في المجتمع الكويتي، لما لها من دور فاعل وإيجابي في مختلف مجالات الجياة العملية والاجتماعية هناك.

من جانبه، أعرب م. صلاح الدين أيوب عن بالغ سعادته بلقاء وزارة الهجرة، وحمل لها رسالة محبة من من أعضاء الجالية المصرية بالكويت، أكدوا فيها على اعتزازهم وتقديرهم لكل جهودها التي تبذلها لصالح جموع المصريين بالخارج، وهي جهود غير مسبوقة، من إجل إيجاد عدد كبير من المحفزات والميزات التي تحقق أحلام وطموحات كل مصري بالخارج، وتمثل ذلك في عدد ضخم من المحفزات والمبادرات التي شهدتها الفترة الماضة، وعلى رأسها مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وكذلك مبادرة تسوية الحالة التجنيدية لشبابنا بالخارج.

وشهد اللقاء التباحث حول عدد من الاحتياجات والخدمات التي يحتاجها المصريون بالكويت، وكذلك شهد اللقاء تناول مجموعة من محاور العمل التي تسعى وزارة الهجرة إلى إنجازها خلال الفترة القليلة المقبلة، لتضاف إلى مجموعة المحفزات المطروحة حاليا لصالح المصريين بالخارج.

وبدوره، قدم م. صلاح الدين أيوب مجموعة من الاستفسارات الخاصة بمبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، والتي نجحت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية من إعادة فتحها والعمل بها لمدة 3 أشهر جديدة، كما طالب بإعادة فتح مبادرة "تسوية الحالية التجنيدية" حتى يتمكن أكبر عدد من شباب المصريين بالخارج من الاستفادة منها، فضلا عن بحث إمكانية زيادة نسبة أبناء المصريين بالخارج في الجامعات المصرية.

وخلال اللقاء، أكدت وزارة الهجرة بحث مختلف ما تقدم به من استفسارات وطلبات والتي بدورها تحقق طموحات المصريين بالخارج، ووجهت على الفور بمخاطبة كافة الجهات المعنية بما تقدم به من أمور مختلفة، كما وعدت بعدد من الأمور الجاري العمل على تحقيقها، ومنها قرب إطلاق منصة إلكترونية لمد الإجازات والإعارات للمصريين بالخارج، بجانب إمكانية عمل المرافق في الخارج.

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