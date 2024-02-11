في ظل ازدياد الوعي بضرورة حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم، ارتفعت معدلات البحث عن طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

وتعد هذه البطاقة بمثابة مفتاح ذهبي يفتح أبوابًا واسعة لخدمات صحية وتعليمية واجتماعية ضرورية لحياة كريمة.

وتشمل هذه الخدمات:

الكشف الطبي المجاني.

الأدوية المجانية.

الدمج في المدارس والجامعات.

منحة دراسية شهرية.

الإعفاء من الرسوم الدراسية.

معاش شهري.

التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

الإعفاء من الضرائب والرسوم.

الحصول على سكن حكومي.

الإعفاء من رسوم المواصلات العامة.

خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية.

الدخول المجاني في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

وتعد هذه الخدمات ضرورية لضمان حياة أفضل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير فرص متساوية لهم في مختلف المجالات.

ويُمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم من خلال:

موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

تطبيق "الخدمات المتكاملة".

الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي (14404).

ويجب على ذوي الاحتياجات الخاصة تسجيل بياناتهم في قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على هذه البطاقة.

وتُعد هذه الخطوة ضرورية لضمان حصولهم على جميع حقوقهم التي كفلها لهم القانون المصري الخاص بشؤون الأشخاص من ذوي الاعاقات

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024

1. الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي:

الرابط:

أدخل الرقم القومي.

اضغط على "بحث".

سيظهر لك حالة طلبك (مقبول، تحت المراجعة، مرفوض).

إذا كان طلبك مقبولًا، يمكنك طباعة البطاقة.

2. تطبيق "الخدمات المتكاملة":

قم بتحميل التطبيق من متجر التطبيقات.

افتح التطبيق.

اختر "الاستعلام عن الطلبات".

أدخل الرقم القومي.

اضغط على "بحث".

سيظهر لك حالة طلبك (مقبول، تحت المراجعة، مرفوض).

إذا كان طلبك مقبولًا، يمكنك طباعة البطاقة.

3. الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

الرقم: 14404

اختر "الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي.

سيقوم الموظف بالرد على جميع أسئلتك.

إليك كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة:

1. الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي:

الرابط:

أدخل الرقم القومي.

اضغط على "بحث".

سيظهر لك حالة طلبك (مقبول، تحت المراجعة، مرفوض).

إذا كان طلبك مقبولًا، يمكنك طباعة البطاقة.

2. تطبيق "الخدمات المتكاملة":

قم بتحميل التطبيق من متجر التطبيقات.

افتح التطبيق.

اختر "الاستعلام عن الطلبات".

أدخل الرقم القومي.

اضغط على "بحث".

سيظهر لك حالة طلبك (مقبول، تحت المراجعة، مرفوض).

إذا كان طلبك مقبولًا، يمكنك طباعة البطاقة.

3. الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

الرقم: 14404

اختر "الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي.

سيقوم الموظف بالرد على جميع أسئلتك.

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