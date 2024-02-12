تناول كوب واحد من الشاي الأخضر يوميا واكتشف ما سيحدث لك

لا يعلم معظمنا مدى الفوائد الصحية التى يحصل عليها الجسم عند تناول كوب واحد من الشاي الأخضر يوميا، وهو ما يجعلنا لا نحلص على الفوائد الصحية من تناول الشاي الأخضر، ولكن حتما عقب قراء هذا النص ستتناول كوب واحد من الشاي الأخضر بشكل يومي.

خفف من القلق والتوتر:

يحتوي الشاي على حمض أميني يسمى L-theanine، والذي يخفف من القلق والتوتر، ويساعدك على الاسترخاء، يحتوي الشاي الأخضر على أحد أعلى تركيزات L-theanine مقارنة بالشاي الأسود والشاي الصيني الأسود والأبيض.

وجدت الأبحاث أن تناول 200-400 ملليجرام من L-theanine يوميًا يساعد في تقليل القلق والتوتر.

وجدت دراسة نُشرت في عام 2019 أن الأشخاص الذين تناولوا 200 ملليغرام يوميًا من إل-ثيانين لمدة أربعة أسابيع شهدوا تحسنًا أكبر في القلق والاكتئاب والنوم مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواءً وهميًا.

يساعد على الحماية من التدهور المعرفي:

تشير بعض الأدلة إلى أن شرب الشاي الأخضر يساعد في الحماية من بعض الأمراض العصبية، مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون. يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي قد تحمي من تلف الخلايا الذي يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

يعد التدهور المعرفي أحد الأعراض الأولى الملحوظة لمرض الزهايمر وأشكال الخرف ذات الصلة. يتضمن التدهور المعرفي حالات متكررة ومتفاقمة من الارتباك وفقدان الذاكرة.

يساعد على دعم صحة العظام:

قد يقلل الشاي الأخضر من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وهو مرض عظمي يزيد من خطر الإصابة بكسور الورك والعمود الفقري والمعصم. الأشخاص بعد انقطاع الطمث هم الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

تشير بعض الأدلة إلى أن التركيز العالي لمضادات الأكسدة في الشاي الأخضر قد يعزز تكوين العظام ويحميها من فقدان كتلة العظام.