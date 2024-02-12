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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

رمضان 2024| أحمد رزق تاجر آثار يسعى للانتقام من أمير كرارة في "بيت الرفاعي"

جريدة الدستور

يشارك الفنان أحمد رزق في بطولة مسلسل “بيت الرفاعي” أمام الفنان أمير كرارة، ليخوضا به السباق الرمضاني 2024، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال.

ويجسد “رزق” خلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي، شخصية “فاروق” وهو تاجر آثار وأحد أعداء “ياسين” أمير كرارة، ووالده الفنان أحمد فؤاد سليم.

وتتصاعد الأحداث في اطار اجتماعي مشوق مليء بالإثارة، وتجسد دور زوجته الفنانة دنيا المصري، بينما تجسد عايدة رياض دور والدته.

"بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، دنيا المصرى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

“حضرة العمدة” آخر أعماله الدرامية  

وقدم أحمد رزق في شهر رمضان الماضى مسلسل "حضرة العمدة" والذى شارك في بطولته روبى، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

وينتظر أحمد رزق عرض مسلسل "حرب الجبالى" الذى انتهى من تصويره العام الماضى، ويشارك فى بطولته سوسن بدر، هبة مجدى، نسرين أمين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمى، دنيا المصرى، صفوة وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحمد رزق السباق الرمضاني احمد نادر جلال بيت الرفاعي أمير كرارة رمضان 2024

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