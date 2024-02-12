دراما رمضان 2024.. تفاصيل كواليس تصوير "بيت الرفاعي" لـ أمير كرارة

يصور النجم أمير كرارة مشاهد مسلسل “بيت الرفاعي” بشكل شبه يومي، استعدادا لعرضه ضمن دراما رمضان 2024 المقبل، بقيادة ا لمخرج أحمد نادر جلال، والذي ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية الشعبية.

تفاصيل كواليس تصوير "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة

وعلم “الدستور” من مصدر داخل فريق العمل أن صناع المسلسل يواصلون التصوير اليوم في حواري شبرا، لتصوير بعض المشاهد الخارجية، وتجمع مشاهد اليوم بطل العمل امير كرارة بالفنانة ايناس كمال، حيث يظهرا ضمن الاحداث بدور زوجان يتعرضان لبعض المفارقات التي تغير مجرى حياتهما، مشيرًا إلى انهم أنهوا ما يقرب من 60 % من مشاهد العمل، لافتًا أن المخرج أحمد نادر جلال يحرص على الالتزام بالخطة التي وضعها لإنهاء العمل خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024

ويشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب أمير كرارة كل من أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، في إشارة إلى منزل التاجر محمود الرفاعي، ذلك الرجل المعروف بالخير والحب من جميع أهالي منطقته، ولكن تحدث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ إنه بالأساس تاجر آثار، وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.

أخر أعمال أمير كرارة

جدير بالذكر أن أمير كرارة قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل “سوق الكانتو” وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

دارت أحداث مسلسل “سوق الكانتو” في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.