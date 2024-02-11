الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024: تفاصيل مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني (إنفوجراف)

جريدة الدستور

يواصل أكرم حسني تصوير مشاهد مسلسل “بابا جه” على قدم وساق بقيادة المخرج خالد مرعي ليخوض به منافسة مسلسلات رمضان 2024 المقبل.

وينتمي بابا جه لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة ولم يستقر صناعه موعد طرحه سواء النصف الأول أو الثاني من الشهر الكريم، وانتهى صناع العمل من تصوير معظم مشاهد المسلسل نظرا لتكثيف ساعات التصوير.

قصة مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني

وتدور أحداث بابا جه حول (هشام) رجل في الأربعينات من عمره يعمل مديرا تنفيذيا في إحدى الفنادق العالمية تنقلب حياته رأسا على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب فيروس كوفيد حيث يصبح مقيما في المنزل بشكل دائم فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟

بينما تجسد نسرين أمين دور زوجته ولهما 3 أبناء، ويسلط العمل الضوء على علاقة الأباء بالأبناء كيفية تربيتهم تربية سليمة، أما الفنانة سماء إبراهيم فتظهر بدور عمته، وتحدث مفارقات كوميدية عديدة في إطار اجتماعي مشوق خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني

“بابا جه” مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا  والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

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