الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التريلر التشويقي.. "watch it" تفاجئ جمهور ريهام حجاج بشخصيتها في "صدفة"

الفنانة ريهام حجاج
الفنانة ريهام حجاج في مسلسل صدفة

كشفت منصة watch it تفاصيل شخصية الفنانة ريهام حجاج في مسلسل “صدفة” بطرح تريلر تشويقي للعمل المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024.

وظهرت “ريهام” من خلال التريلر بشخصية طريفة تغلبت عليها الطابع الكوميدي، وهو ما لم يكن يتوقعه جمه رها خاصة وانها اعتادت على تجسيد شخصية من طبقة اجتماعية عالية.

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، ميار الغيطى، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.

منصة watch it رمضان 2024 ريهام حجاج صدفة watch it

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