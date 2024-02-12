الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

بصور مع "كتكوت".. رامي رضوان يسترجع مشهد "يا رب ولد" لسمير غانم

جريدة الدستور

يحرص الإعلامي رامي رضوان على ذكر حماه الفنان الراحل سمير غانم من حين لآخر، إعرابًا عن حبه واحترامه الشديد له، وهو والد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم ويجمعهما قصة حب قوية.

وشارك “رامي” صور له عبر فيس بوك" رفقة كتكوت، ليسترجع مشهد فيلم “يارب ولد” الذي جمع سمير غانم والفنان الراحل فريد شوقي والفنان إسعاد يونس، لاقتراحه مشروع الكتاكيت، وكتب على الصور قائلا: "يافندم احنا قررنا اننا نشتري كل الكتاكيت اللي في السوق، هنربيها .. الكتاكيت تكبر هتبيض..البيض هيفقس هيطلع كتاكيت..الكتاكيت هتكبر هتبيض..البيض هيفقس يطلع فراخ..ونفضل نفقس ونبيض والفراخ تبيض ونفقس. مشروع يجنن !! - والمشروع دة هيكلف قد ايه ؟ - أنا حسبتها بالمليم والسحتوت، ١٩ الف وميتين خمسة وتمانين و٦٠٠ مليم .. ده بالبيض".

 

 

ولد سمير غانم 15 يناير عام 1937، وتخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ورغم ذلك إلا أنه أحب التمثيل، والذي كان بدايته التقائه بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوّنوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي اشتهر على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، والمسرحيات والأفلام، ثم انحلت الفرقة بوفاة الضيف أحمد عام 1970.

وشارك سمير غانم في بطولة 150 فيلما أشهرها "30 يوم في السجن، وأميرة حبي أنا، والبنات عايزة إيه، وإحنا بتوع الإسعاف، والمجانين الثلاثة، منتهى الفرح، والقاهرة في الليل، وحب على شاطىء ميامي، وإضراب الشحاتين، والعميل 77، وأهلا يا كابتن، ولاد الحلال"، وتألق أيضا على شاشة التلفزيون، وقدم 70 مسلسلا أبرزها "كابتن جودة، أهلا فطوطة، حكاية ميزو، الكبير أوي، ناس بالمقلوب، تركة جدو، رجل شريف جدا".

وكان زواجه من الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز المحطة الأهم في حياته، حيث تعرف عليها عندما تقابلا في مسرحية "أهلا يا دكتور"، وعلى مدار 4 سنوات -فترة تقديم المسرحية- بدأت قصة الحب تتشكل بينهما دلال وسمير، وبدأ الاهتمام المتبادل، وتقول دلال إن سمير كان يقوم بتوصيلها إلى منزلها بعد العمل.

وتوفي سمير غانم رحل يوم 20 مايو 2021 بعد معاناته من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا وبقائه في المستشفى هو وزوجته الفنانة الكبير دلال عبد العزيز، حتى وافته المنية عن عمر يناهز 84 عاما.

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