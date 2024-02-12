الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

اجازات شهر رمضان 2024

شهر رمضان
شهر رمضان

 

يبدأ شهر رمضان 2024 بعد ثبوت الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر شعبان الذي بدأ منذ أيام قليلة، فإذا ثبت رؤية هلال رمضان يكون اليوم التالي بداية رمضان، بينما حددت البحوث الفلكية موعد بداية شهر رمضان، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي. 

 

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

وفق الحسابات الفلكية يبدأ شهر رمضان 2024 لعام 1445 ه 2024 م  ، ويكون أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا يوم الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا، وتحدد  بداية شهر رمضان رؤية هلال شهر رمضان والذي تستطلعه دار الافتاء المصرية يوم 29 شعبان فإذا ثبت رؤيته يكون اليوم التالي أول أيام رمضان، وإذا لم يثبت رؤيته يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر شعبان  . 

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اجازات شهر رمضان 1445

لا يحتوي شهر رمضان 1445 على أي أجازات رسمية لأن شهري فبراير ومارس لا يوجد بهم أي أجازات رسمية، ولكن يوجد به عدة راحات اسبوعية للموظفين في الدولة والقطاع الخاص الذين يحصلون على يومي اجازة أسبوعية، وتأتي الراحات الإسبوعية طوال شهر رمضان كالتالي: 

  • يوم الجمعة الموافق 15 مارس
  • يوم السبت الموافق 16مارس
  • يوم الجمعة الموافق 22مارس
  • يوم السبت الموافق 23 إبريل
  • يوم الجمعة الموافق 29 مارس
  • يوم السبت الموافق 30 مارس
  • يوم الجمعة الموافق 5 إبريل
  • يوم السبت الموافق 6 إبريل

 

موعد عيد الفطر 2024

حددت البحوث الفلكية موعد عيد الفطر 2024 وتوافق يوم الخميس 11 أبريل 2024، ويتم تحديد الموعد الرسمي لعيد الفطر المبارك يوم 29 رمضان بعد استطلاع هلال شهر شوال، ويحصل الموظفون على 3 أيام أجازة  في عيد الفطر تبدأ يوم 11 ابريل وتستمر حتى يوم 13  ابريل 2024.

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ميعاد أول أيام عيد الفطر 2024 وكيفية صلاة العيد

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موعد عيد الفطر 2024.. أول أيام شهر رمضان المبارك 1445

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