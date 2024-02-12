اجازات شهر رمضان 2024

يبدأ شهر رمضان 2024 بعد ثبوت الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر شعبان الذي بدأ منذ أيام قليلة، فإذا ثبت رؤية هلال رمضان يكون اليوم التالي بداية رمضان، بينما حددت البحوث الفلكية موعد بداية شهر رمضان، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

وفق الحسابات الفلكية يبدأ شهر رمضان 2024 لعام 1445 ه 2024 م ، ويكون أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا يوم الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا، وتحدد بداية شهر رمضان رؤية هلال شهر رمضان والذي تستطلعه دار الافتاء المصرية يوم 29 شعبان فإذا ثبت رؤيته يكون اليوم التالي أول أيام رمضان، وإذا لم يثبت رؤيته يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر شعبان .

اجازات شهر رمضان 1445

لا يحتوي شهر رمضان 1445 على أي أجازات رسمية لأن شهري فبراير ومارس لا يوجد بهم أي أجازات رسمية، ولكن يوجد به عدة راحات اسبوعية للموظفين في الدولة والقطاع الخاص الذين يحصلون على يومي اجازة أسبوعية، وتأتي الراحات الإسبوعية طوال شهر رمضان كالتالي:

يوم الجمعة الموافق 15 مارس

يوم السبت الموافق 16مارس

يوم الجمعة الموافق 22مارس

يوم السبت الموافق 23 إبريل

يوم الجمعة الموافق 29 مارس

يوم السبت الموافق 30 مارس

يوم الجمعة الموافق 5 إبريل

يوم السبت الموافق 6 إبريل

موعد عيد الفطر 2024

حددت البحوث الفلكية موعد عيد الفطر 2024 وتوافق يوم الخميس 11 أبريل 2024، ويتم تحديد الموعد الرسمي لعيد الفطر المبارك يوم 29 رمضان بعد استطلاع هلال شهر شوال، ويحصل الموظفون على 3 أيام أجازة في عيد الفطر تبدأ يوم 11 ابريل وتستمر حتى يوم 13 ابريل 2024.