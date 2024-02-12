موعد أذان المغرب فى رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام

يتغير موعد اذان المغرب يوميًا مع تناقص طول الليل والنهار، كما يختلف موعد اذان المغرب من محافظة لأخرى داخل مصر باختلاف موقعها الجغرافي.

ويهتم المسلمون بالبحث عن موعد اذان المغرب في رمضان 2024، ليبدأ في تناول طعام الإفطار بعد صيام يستمر أكثر من 12 ساعة يوميًا، لذا تعرض الدستورفي التقرير التالي موعد اذان المغرب في رمضان 2024.

المغرب بياذن الساعه كام في رمضان 2024؟

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان والذي يوافق تبعًا للحسابات الفلكية يوم الإثنين الموافق 11 مارس 5:59 مساءً.

موعد أذان المغرب 2 رمضان: 6:00 م.

موعد أذان المغرب 3 رمضان: 6:00 م.

موعد أذان المغرب 4 رمضان: 6:01 م.

موعد أذان المغرب 5 رمضان: 6:01 م.

موعد أذان المغرب6 رمضان: 6:03 م.

موعد أذان المغرب 7رمضان: 6:03 م.

وتأتي إمساكية شهر رمضان 2024 – 1445 كالتالي:

إمساكية شهر رمضان 2024

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024

يبدأ شهر رمضان وفق الحسابات الفلكية يوم 11 مارس المقبل، ويستمر 30 يومًا، ووفق هذه الحسابات عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024 هي 13 ساعة و18 دقيقة في أول يوم رمضان، ثم تبدأ في التزايد بمعدل دقيقة كل يوم حتي تصل عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024 في نهايته الموافق يوم الثلاثاء 9 أبريل إلى ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة، حيث يتقدم موعد اذان الفجر في رمضان يوميًا في الوقت الذي يتراجع فيه موعد اذان المغرب في رمضان يوميًا.