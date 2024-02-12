الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد بداية شهر رمضان 2024 فلكيًا وتوقيت استطلاع الهلال

شهر رمضان
شهر رمضان

 حددت الحسابات الفلكية موعد بداية شهر رمضان 2024، ولكن يبدأ الشهر الفضيل وفق الرؤية الشرعية لمولد هلال الشهر الجديد وليس وفق الحسابات الفلكية والتي تتم يوم 29 من شهر شعبان، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد بداية شهر رمضان 2024 وفضل صيامه.

موعد بداية شهر رمضان 2024

تُعدّ رؤية هلال شهر رمضان  لتحديد موعد بداية شهر رمضان من الأمور المهمة في الإسلام، حيث ورد في الحديث الشريف: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين".

وفق الحسابات الفلكية فمن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 1445 هجريًا يوم الإثنين 11 مارس 2024 ميلاديًا، ولكن التاريخ الرسمي لبداية شهر رمضان سيُعلن من قبل دار الإفتاء المصرية بعد تحري هلال شهر شعبان في مساء يوم الأحد 10 مارس 2024 الموافق 29 شعبان. 

طريقة تحديد بداية شهر رمضان

وتختلف طريقة تحديد بداية شهر رمضان من دولة إلى أخرى، حيث تعتمد بعض الدول على الرؤية الشرعية فقط، بينما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية، وبعض الدول تعتمد على الاثنين معًا.

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ما هي فضائل شهر رمضان؟

حدد القرآن الكريم فضائل صيام شهر رمضان قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ[البقرة:183، 184] إلى أن قال عز وجل: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

كما أوضحت السنة النبوية فضائل شهر رمضان فبيَّن النبي ﷺ أن الصوم وسيلة لطهارة الصائم وعفافه، وما ذاك إلا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجري الدم، والصوم يضيق تلك المجاري ويذكر بالله وعظمته، فيضعف سلطان الشيطان ويقوى سلطان الإيمان وتكثر بسببه الطاعات من المؤمنين، وتقل به المعاصي.

فوائد الصوم

وفي الصوم فوائد كثيرة غير ما تقدم تظهر للمتأمل من ذوي البصيرة، ومنها أنه يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويكسبه صحة وقوة، وقد اعترف بذلك الكثير من الأطباء وعالجوا به كثيرًا من الأمراض، وقد ورد في فضله وفرضيته آيات وأحاديث كثيرة،

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موعد شهر رمضان 2024 فلكيًا في مصر ومواقيت أذان الفجر والمغرب بالقاهرة

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