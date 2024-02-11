تعرف على أيام إجازات شهر رمضان 2024

تصدر السؤال عن اجازات شهر رمضان 2024، محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان استطلاع هلال شهر شعبان المبارك امس السبت 10 فبراير 2024.

أيام إجازات شهر رمضان 2024

لا توجد إجازات رسمية في شهر رمضان تقتصر فقط على الإجازات الأسبوعية والتي توافق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويكون عددها إلى 8 أيام فقط وتكون كالآتي:

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.

يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.

الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 22 مارس 2024.

يوم السبت 23 مارس 2024.

الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 29 مارس 2024.

يوم السبت 30 مارس 2024.

الأسبوع الرابع من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 5 أبريل 2024.

يوم السبت 6 أبريل 2024.

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

وفقًا للحسابات الفلكية فإن شهر رمضان 2024 من المقرر أن يكون أول أيامه يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وينتهي الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024، ومن المتوقع أن يستمر لمدة 30 يومًا.

متى ينتهي رمضان 2024

من المتوقع أن ينتهي شهر رمضان 2024 يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 والذي يوافق 30 رمضان، حيث يستمر لمدة 30 يومًا، وعادةً ما يكون صيام اليوم الأول هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة تقريبًا.

اجازات شهر رمضان 1445

وفقًا للحسابات الفلكية لا يوجد إجازات رسمية في شهر رمضان 1445، وتقتصر فقط على الإجازات الأسبوعية والتي توافق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويكون عددها إلى 8 أيام فقط.

موعد عيد الفطر 2024

وفقًا لتقويم العام الجاري، يبدأ عيد الفطر 2024 من يوم 10 من شهر أبريل المُقبل وحتي 12 من الشهر نفسه.

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