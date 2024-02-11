الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تعرف على أيام إجازات شهر رمضان 2024

أيام إجازات شهر
أيام إجازات شهر رمضان 2024

تصدر السؤال عن اجازات شهر رمضان 2024، محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان استطلاع هلال شهر شعبان المبارك امس السبت 10 فبراير 2024.

  أيام إجازات شهر رمضان 2024

لا توجد إجازات رسمية في شهر رمضان تقتصر فقط على الإجازات الأسبوعية والتي توافق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويكون عددها إلى 8 أيام فقط وتكون كالآتي: 

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.

يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.

الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 22 مارس 2024.

يوم السبت 23 مارس 2024.

الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 29 مارس 2024.

يوم السبت 30 مارس 2024.

الأسبوع الرابع من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 5 أبريل 2024.

يوم السبت 6 أبريل 2024.

موعد عيد الفطر 2024.. أول أيام شهر رمضان المبارك 1445

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

وفقًا للحسابات الفلكية فإن شهر رمضان 2024 من المقرر أن يكون أول أيامه يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وينتهي الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024، ومن المتوقع أن يستمر لمدة 30 يومًا. 

متى ينتهي رمضان 2024 

من المتوقع أن ينتهي شهر رمضان 2024 يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 والذي يوافق 30 رمضان، حيث يستمر لمدة 30 يومًا، وعادةً ما يكون صيام اليوم الأول هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة تقريبًا. 

اجازات شهر رمضان 1445

وفقًا للحسابات الفلكية لا يوجد إجازات رسمية في شهر رمضان 1445، وتقتصر فقط على الإجازات الأسبوعية والتي توافق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويكون عددها إلى 8 أيام فقط.

موعد عيد الفطر 2024

وفقًا لتقويم العام الجاري، يبدأ عيد الفطر 2024 من يوم 10 من شهر أبريل المُقبل وحتي 12 من الشهر نفسه.

اقرأ أيضا 

أسعار الياميش الرمضاني 2024

رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة 2024

 

رمضان شهر رمضان إجازات شهر رمضان اجازات شهر رمضان 2024 شهر شعبان المبارك

مواد متعلقة

موعد عيد الفطر 2024.. أول أيام شهر رمضان المبارك 1445

تعرف على الأعمال الدرامية بشاشات المتحدة فى رمضان 2024 (فيديوجراف)

الأكثر قراءة

عاجل|أميرة العسولي تثير إعجاب العالم.. وشقيق الضحية يروي لـ"الدستور" تفاصيل إنقاذه

لو سمعت طقطقة.. ماذا تقول لك ركبتك ومتى يتطلب زيارة الطبيب؟

سعر الذهب عالميا الآن وأسعار الذهب اليوم في مصر

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة "كوارشى" بالبساتين

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 وتوقعاته خلال الفترة المقبلة

عاجل.. طارق حامد يدرس التراجع عن الاعتزال الدولى بعد رحيل فيتوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح