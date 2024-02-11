موعد شهر رمضان 2024 فلكيًا في مصر ومواقيت أذان الفجر والمغرب بالقاهرة

موعد شهر رمضان 2024.. إمساكية ومواقيت أذان الفجر والمغرب لمدينة القاهرة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

موعد شهر رمضان 2024

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية أعلن من خلال منوشر له على موقعه الإلكترونى أن اليوم الاول لشهر رمضان الكريم 2024 يوافق 11 مارس القادم 2024 .

جدير بالذكر أن هلال شهر رمضان 2024 يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساء بتوقيت القاهرة المحلي، ويتم تحديده فلكيا بجانب الرؤية الشرعية.

إمساكية شهر رمضان 2024 محافظة القاهرة

يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:46، بينما موعد آذان المغرب هو 5:59.

يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:44، بينما موعد آذان المغرب هو 6:00.

يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:43، بينما موعد آذان المغرب هو 6:00.

يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:42، بينما موعد آذان المغرب هو 6:01.

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:41، بينما موعد آذان المغرب هو 6:01.

يوم الأحد الموافق 17 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:38، بينما موعد آذان المغرب هو 6:03.

يوم الإثنين الموافق 18 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:37، بينما موعد آذان المغرب هو 6:03.

يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:36، بينما موعد آذان المغرب هو 6:04.

يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:34، بينما موعد آذان المغرب هو 6:05.

يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:33، بينما موعد آذان المغرب هو 6:05.

يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:32، بينما موعد آذان المغرب هو 6:06.