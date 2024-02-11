الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد شهر رمضان 2024 فلكيًا في مصر ومواقيت أذان الفجر والمغرب بالقاهرة

رمضان 2024
رمضان 2024

موعد شهر رمضان 2024.. إمساكية ومواقيت أذان الفجر والمغرب لمدينة القاهرة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل  فى الساعات الماضية 

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

موعد شهر رمضان 2024

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية أعلن من خلال منوشر له على موقعه الإلكترونى أن اليوم الاول لشهر رمضان الكريم 2024  يوافق 11 مارس القادم 2024 .

 جدير بالذكر أن هلال شهر رمضان 2024 يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساء بتوقيت القاهرة المحلي، ويتم تحديده فلكيا بجانب الرؤية الشرعية.

موعد اذان المغرب في رمضان 2024

إمساكية شهر رمضان 2024 محافظة القاهرة 

يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:46، بينما موعد آذان المغرب هو 5:59.

يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:44، بينما موعد آذان المغرب هو 6:00.

يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:43، بينما موعد آذان المغرب هو 6:00.

يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:42، بينما موعد آذان المغرب هو 6:01.

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:41، بينما موعد آذان المغرب هو 6:01.

يوم الأحد الموافق 17 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:38، بينما موعد آذان المغرب هو 6:03.

يوم الإثنين الموافق 18 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:37، بينما موعد آذان المغرب هو 6:03.

يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:36، بينما موعد آذان المغرب هو 6:04.

يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:34، بينما موعد آذان المغرب هو 6:05.

يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:33، بينما موعد آذان المغرب هو 6:05.

يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:32، بينما موعد آذان المغرب هو 6:06.

رمضان المغرب موعد شهر رمضان 2024 شهر رمضان امساكية شهر رمضان موعد أذان المغرب امساكيه شهر رمضان 2024 شهر رمضان 2024

مواد متعلقة

باقي 53 يوما.. موعد آذان المغرب في رمضان 1445/ 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وطقس شديد البرودة (فيديو)

عاجل.. شعبة الأرز تعلن موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

انضباط سعر الصرف بعد الضربات الحكومية لـ«المُضاربين بالدولار»

سعر الدولار.. سماسرة وتجار يعترفون: نشعر بالخوف الآن.. والنشاط تراجع أو توقف

عاجل|أميرة العسولي تثير إعجاب العالم.. وشقيق الضحية يروي لـ"الدستور" تفاصيل إنقاذه

قائمة أسعار ياميش رمضان 2024 اليوم الأحد 11 فبراير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح