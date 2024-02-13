رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 وأخر موعد للتسجيل

اقتربت المهلة الزمنية لانتهاء تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي لدخول امتحانات نهاية الفصل العام الدراسي والمحدد موعد امتحانات نهاية العام بحيث تكون 15 يونيو 2024.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 ومعرفة أخر موعد للتسجيل وتسليم الاستمارة عقب طباعتها وتسليم كافة ملحقاتها.

تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 يكون من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اضغط هنا

ثم يتم تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني الموحد من أجل إكمال خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.

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أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

مع العلم أن آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي يوم الخميس ٢٢ فبراير 2024، ويبدأ تسليم الاستمارات في المدرسة من 11 فبراير وحتى الخميس 29 فبراير 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجاري 2023/2024 فإن موعد امتحانات الثانوية العامة من المقرر أن تبدأ من 15 يونيو 2024، الإ أن هذا الموعد يوافق اجازة عيد الأضحى المبارك والذي يبدأ من 15 يونيو وهو يوم وقفة عرفة، لذلك من المتوقع أن يتم تأخير موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي لما بعد عيد الأضحى المبارك.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024

المجموع الكلي من 410

- مادة اللغة العربية من 80 درجة ودرجة النجاح من 40 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى من 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الثانية من 40 درجة ودرجة النجاح من 20 درجة

- مادة الكيمياء من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

- مادة الفيزياء من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

- مادة الجيولوجيا من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

- مادة الأحياء من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

- مادة الجبر والهندسة الفراغية من 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

- مادة التفاضل والتكامل من 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

- مادة الاستاتيكا من 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

- مادة الديناميكا من 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

- مادة التاريخ من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

- مادة الجغرافيا من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

- مادة الفلسفة والمنطق من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

- مادة علم النفس والاجتماع من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

مواد الثانوية العامة 2024 لا تضاف للمجموع الكلي

- التربية الدينية من 25 درجة ودرجة النجاح من 12.5 درجة

- التربية الوطنية من 25 درجة ودرجة النجاح من 12.5 درجة

- الاقتصاد والإحصاء من 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة.