مصادر بـ"التعليم": الوزارة تدرس مد فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم عن أن الوزارة تدرس مد فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة بعد مطالبات طلاب الثانوية العامة بمد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية التي تنتهي يوم ٢٢ فبراير.

وأضافت المصادر أن الوزارة سوف تعطي وقت زيادة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل بسبب الأخطاء الفنية.

وتم الإعلان عن خطوات تسجيل الاستمارة للثانوية العامة 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم، وهي كالتالي:

- قم بزيارة رابط استمارة الثانوية العامة 2024: https://moe-register.emis.gov.eg/

- قم بتسجيل الدخول باستخدام بريدك الإلكتروني الموحد.

- في حال نسيان بيانات البريد الإلكتروني الموحد، يمكنك إنشاء حساب بريد إلكتروني جديد باستخدام رقم الهوية الوطنية والكود المكتوب في إيصال المصروفات.

- ستظهر لك استمارة الثانوية العامة 2024 التي تحتوي على جزءين. الجزء الأول يحتوي على البيانات الأساسية التي يجب على الطالب التحقق من صحتها وعدم وجود أخطاء.

- يجب على الطالب تحميل صورته على خلفية بيضاء، ويجب أن تكون نفس الصورة التي يسلمها الطالب في الملف الخاص به.

- يجب على الطالب إكمال بيانات المحافظة والعنوان ومهنة الوالد ورقم الموبايل وبيانات المدرسة والإدارة التعليمية والمديرية التعليمية والصف الدراسي والتخصص ومواد التخصص.

- في حال وجود أي خطأ في البيانات، يجب على الطالب العودة إلى مدرسته فورًا. في النهاية، قم بالضغط على "حفظ" ثم "طباعة الاستمارة"، وقم بوضع الاستمارة مع الأوراق المطلوبة في حافظة لتسليمها للمدرسة.