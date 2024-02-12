الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصادر بـ"التعليم": الوزارة تدرس مد فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة

رضا حجازي
رضا حجازي

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم عن أن الوزارة تدرس مد فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة بعد مطالبات طلاب الثانوية العامة بمد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية التي تنتهي يوم ٢٢ فبراير.

 

txt

ضبط 170 طن فول صويا وذرة قبل تداولهم بالسوق السوداء في البحيرة

 

وأضافت المصادر أن الوزارة سوف تعطي وقت زيادة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل بسبب الأخطاء الفنية.

وتم الإعلان عن خطوات تسجيل الاستمارة للثانوية العامة 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم، وهي كالتالي:

- قم بزيارة رابط استمارة الثانوية العامة 2024: https://moe-register.emis.gov.eg/
- قم بتسجيل الدخول باستخدام بريدك الإلكتروني الموحد.
- في حال نسيان بيانات البريد الإلكتروني الموحد، يمكنك إنشاء حساب بريد إلكتروني جديد باستخدام رقم الهوية الوطنية والكود المكتوب في إيصال المصروفات.
- ستظهر لك استمارة الثانوية العامة 2024 التي تحتوي على جزءين. الجزء الأول يحتوي على البيانات الأساسية التي يجب على الطالب التحقق من صحتها وعدم وجود أخطاء.
- يجب على الطالب تحميل صورته على خلفية بيضاء، ويجب أن تكون نفس الصورة التي يسلمها الطالب في الملف الخاص به.
- يجب على الطالب إكمال بيانات المحافظة والعنوان ومهنة الوالد ورقم الموبايل وبيانات المدرسة والإدارة التعليمية والمديرية التعليمية والصف الدراسي والتخصص ومواد التخصص.
- في حال وجود أي خطأ في البيانات، يجب على الطالب العودة إلى مدرسته فورًا. في النهاية، قم بالضغط على "حفظ" ثم "طباعة الاستمارة"، وقم بوضع الاستمارة مع الأوراق المطلوبة في حافظة لتسليمها للمدرسة.

‎ نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم آخر موعد تسجيل استمارة الثانوية أخر موعد انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ,موازنة التعليم التعليم

الأكثر قراءة

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

"مستريحة الجيفت كارد".. تفاصيل أكبر عملية نصب تورطت فيها سلمى الغزولي

قرار نهائى لكولر يصدم محمود متولى.. وحسم مصير كريستو من رحلة الجزائر

الذرة التركى بـ15400جنيه.. انخفاض أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

موعد انتهاء فصل الشتاء 2024.. اعرف بداية ونهاية فصول السنة الميلادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال