الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عاجل| التعليم: 70% من طلاب الثانوية سجلوا الاستمارة الإلكترونية.. وهذا آخر موعد للتسجيل على الموقع

رضا حجازي
رضا حجازي

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أكثر من 70% من طلاب الثانوية العامة قاموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية يوم ٢٢ فبراير الجاري.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن دخول امتحانات الثانوية العامة شرط أساسي منه تسجيل الاستمارة.

وقالت وزارة التربية والتعليم  آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس 22 فبراير المقبل.
   

اقرأ أيضا

txt

جامعة المنوفية تطلق مبادرة لتعزيز الصحة النفسية لطلابها

 

خطوات التسجيل 

ادخل على رابط استمارة الثانوية العامة 2024 https://moe-register.emis.gov.eg/

سجل الدخول ببريدك الإلكتروني الموحد

في حالة نسيان بيانات البريد الإلكتروني الموحد الخاص بك ادخل على إنشاء حساب البريد الإلكتروني لإنشاء حساب للطالب بالرقم القومي والكود المكتوب في إيصال المصروفات

تظهر لك استمارة الثانوية العامة 2024 فيها جزآن، الجزء الأول يشمل البيانات الأساسية التي يجب على الطالب مراجعتها للتأكد من عدم وجود أخطاء فيها

يقوم الطالب بتحميل صورته على خلفية بيضاء، على أن تكون نفس الصورة التي يسلمها الطالب في الملف الخاص به

يستكمل الطالب بيانات المحافظة والعنوان ومهنة الوالد ورقم الموبايل وبيانات المدرسة والإدارة التعليمية والمديرية التعليمية والسنة الدراسية والتخصص ومواد التخصص

في حالة وجود أي خطأ في البيانات على الطالب أن يرجع لمدرسته فورًا

في النهاية اضغط على حفظ ثم اضغط على طباعة الاستمارة

يتم وضع الاستمارة مع الأوراق المطلوبة في الحافظة لتسليمها للمدرسة

الأوراق المطلوبة 

الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة قبل دخول الامتحانات 


صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر
أصل شهادة ميلاد كمبيوتر
إيصال مصروفات من البريد
إيصال رسم امتحان من البريد وصورتين منه، ورسوم تأمين التابلت، ودمغة بعشرة جنيهات، وعدد 4 صور شخصية 4×6 مطبوعا عليها الاسم.

, برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة الثانوية ,موازنة التعليم “التعليم حياة” الدكتور رضا حجازي

مواد متعلقة

أبرزها عيد الفطر المبارك.. أيام العطلات الرسمية في عام 2024

خطوات التظلم على نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي.. "سلومة": اللي ليه حق هياخده

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2024 وتسجيل قراءة العداد

عاجل| هل حذفت وزارة التربية والتعليم دروسًا من منهج الفصل الدراسى الثانى؟ مصادر تجيب

أي كتاب بـ5 جنيه.. "الخدمة الروحية" تقدم عرضًا للمواطنين آخر أيام المعرض

علم فلسطين يزين لوحات أطفال معرض الكتاب: "تحيا مصر وفلسطين"

%50 خصمًا على كتب الأطفال فى اليوم الأخير لمعرض الكتاب

45 %.. خصومات على أسعار الكتب فى معرض القاهرة الدولى

الأكثر قراءة

عاجل| التعليم: 70% من طلاب الثانوية سجلوا الاستمارة الإلكترونية.. وهذا آخر موعد للتسجيل على الموقع

إعلام عبرى: الاحتلال أبلغ الإدارة الأمريكية بتفاصيل عملية تحرير الرهينتين فى أوج تنفيذها

تجديد حبس متهم بقتل زوجته في الطالبية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قتلى وجرحى من الاحتلال سقطوا فى كمين بخان يونس (فيديو)

بعد قليل.. نظر دعوى وقف قرار حظر النقاب بالمدارس

رئيس الوزراء لمديرة صندوق النقد: مستمرون فى جهود الإصلاح الاقتصادى الشامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟