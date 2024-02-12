عاجل| التعليم: 70% من طلاب الثانوية سجلوا الاستمارة الإلكترونية.. وهذا آخر موعد للتسجيل على الموقع

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أكثر من 70% من طلاب الثانوية العامة قاموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية يوم ٢٢ فبراير الجاري.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن دخول امتحانات الثانوية العامة شرط أساسي منه تسجيل الاستمارة.

وقالت وزارة التربية والتعليم آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس 22 فبراير المقبل.



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خطوات التسجيل

ادخل على رابط استمارة الثانوية العامة 2024 https://moe-register.emis.gov.eg/

سجل الدخول ببريدك الإلكتروني الموحد

في حالة نسيان بيانات البريد الإلكتروني الموحد الخاص بك ادخل على إنشاء حساب البريد الإلكتروني لإنشاء حساب للطالب بالرقم القومي والكود المكتوب في إيصال المصروفات

تظهر لك استمارة الثانوية العامة 2024 فيها جزآن، الجزء الأول يشمل البيانات الأساسية التي يجب على الطالب مراجعتها للتأكد من عدم وجود أخطاء فيها

يقوم الطالب بتحميل صورته على خلفية بيضاء، على أن تكون نفس الصورة التي يسلمها الطالب في الملف الخاص به

يستكمل الطالب بيانات المحافظة والعنوان ومهنة الوالد ورقم الموبايل وبيانات المدرسة والإدارة التعليمية والمديرية التعليمية والسنة الدراسية والتخصص ومواد التخصص

في حالة وجود أي خطأ في البيانات على الطالب أن يرجع لمدرسته فورًا

في النهاية اضغط على حفظ ثم اضغط على طباعة الاستمارة

يتم وضع الاستمارة مع الأوراق المطلوبة في الحافظة لتسليمها للمدرسة

الأوراق المطلوبة

الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة قبل دخول الامتحانات



صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر

أصل شهادة ميلاد كمبيوتر

إيصال مصروفات من البريد

إيصال رسم امتحان من البريد وصورتين منه، ورسوم تأمين التابلت، ودمغة بعشرة جنيهات، وعدد 4 صور شخصية 4×6 مطبوعا عليها الاسم.