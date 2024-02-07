الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2024 وتسجيل قراءة العداد

عداد الغاز
عداد الغاز

يبحث العديد من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2024 وتسجيل قراءة العداد، وذلك بعدما تم الإعلان عن تفاصيل فاتورة الغاز المنزلى لشهر يناير، فى هذا السياق ترصد الدستور خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2024 وتسجيل قراءة العداد.

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي

خلال السطور المقبلة يتعرف القاريء على كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال خطوات بسيطة حيث  يمكن لعملاء شركة بتروتريد الإستعلام عن فاتورة الغاز لشهر فبراير 2024 إلكترونيًا من المنزل عن طريق إتباع الخطوات التالية:

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-الدخول لموقع شركة الغاز «بتروتريد» من هنا.

-الضغط على الإستعلام عن فاتورة الغاز.

-إدخال رقم المشترك والذي يتضمن «رقم العمارة، رقم الشقة، القطاع، البلوك، المنطقة، المحافظة، رقم العداد ويجب كتابته بشكل صحيح».

-الضغط على «إستعراض الفواتير» وسيظهر لك قيمة الفاتورة.

تسجيل قراءة عداد الغاز

أما عن قراءة عداد الغاز لشهر يناير لعام 2024 فقد يستطيع المواطنون تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهريناير  2024، من خلال موقع شركة الغاز بتروتريد من هنا.

وقالت الشركة فى بيان لها أنه قراءة عداد الغاز:  قم بالضغط على تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، قم بإدخال رقم المشترك والذي يتضمن «رقم العمارة، رقم الشقة، القطاع، البلوك، المنطقة، المحافظة، رقم العداد ويجب كتابته بشكل صحيح» ومن خلال نفس الرابط تستطيع الاستعلام عن فاتورة الغاز، وبعد اتباع الخطوات التالية قم بالضغط على زر استعراض الفواتير، وسيظهر لك قيمة الفاتورة.

اخر موعد لسداد فاتورة الغاز

و يعد أخر موعد لسداد فاتورة الغاز لشهر يناير 2024 كان يوم 27 يناير الماضي حيث يمكن لعملاء شركة بتروتريد دفع فواتير الغاز بعدة طرق.. إما بالطرق التقليدية عن طريق المحصلين الرسميين أو عن طريق 14 طريقة دفع إلكترونية، وهي:

- من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية (مصاري ـ فوري ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن ـ أمان).

- يستطيع المواطنين دفع الفواتير وقراءة الغاز على مدار الـ 24 ساعة خلال الأسبوع عن طريق الفروع المميكنة.

- عن طريق تطبيق موبايل جوميا.

- عن طريق تطبيق موبايل ماي فوري والذي يمكن للعميل تحميله من المتجر.

- من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد وبنك مصر).

- يستطيع أيضا العميل الاتصال على الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

- عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 أو من أي خط أرضي على 09000727.

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