عاجل| هل حذفت وزارة التربية والتعليم دروسًا من منهج الفصل الدراسى الثانى؟ مصادر تجيب

حسمت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل القائم حول قرار وزارة التربية والتعليم بحذف أجزاء من المنهج في الفصل الدراسي الثاني، وقالت المصادر إنه لا يوجد أي قرار رسمي من الوزارة بحذف أي مناهج أو تخصيصها للاطلاع فقط.

وأضاف المصدر خلال تصريحاته، أن مركز تطوير المناهج قد راعى فقط أن يكون دروس الفصل الدراسي الثاني متوازنة مع أيام الدراسة.

وكان هذا ردًا على الشائعات التي انتشرت صباح اليوم على منصات السوشيال ميديا وتفيد بقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحذف أجزاء من منهج الفصل الدراسي الثاني بجميع الصفوف، وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بالالتزام فقط بما يصدر رسميًا من وزارة التربية والتعليم وعدم الانسياق وراء أي شائعات والالتزام فقط بالبيانات الرسمية الصادرة من الوزارة.

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وتنتهي رسميا إجازة نصف العام لطلاب المدارس الخميس المقبل، 8 فبراير الجاري، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني للطلاب السبت 10 فبراير 2024، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عودة الدراسة بالترم الثاني في مواعيدها المحددة وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي دون تأجيل أو تأخير، مشددة على أنه يتم الاستعداد بشكل كبير لاستقبال الطلاب بالمدارس والفصول مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى أن الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني في شهر مايو 2024، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خريطة توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني، والانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني.