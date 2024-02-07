رئيس ميناء دمياط يستقبل ممثلي الشركات والتوكيلات..ويؤكد على زيادة معدلات الشحن والتفريغ



عقد اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اجتماعًا، مع ممثلي الشركات والتوكيلات، بحضور اللواء بحري طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وقيادات الهيئة وممثلين عن الرقابة على الصادرات والواردات والجمارك وصوامع دمياط والحجر الزراعي وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وسلامة الغذاء والتفتيش البحري.





وأكد “حواش” على استمرار التعاون بين الهيئة والشركات والتوكيلات العاملة بالميناء لدراسة كافة ما يلزم لزيادة معدلات الشحن والتفريغ،واستمرار الهيئة في تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات القانونية الممكنة بما يخدم رفع معدلات التداول بالميناء.



وأشاد ممثلو الشركات والتوكيلات بتواصل الهيئة الدائم معهم بإعتبارهم شركاء فى النجاح الذى وصل إليه الميناء، مقدمين الشكر لرئيس مجلس الإدارة على عقد الاجتماعات الدورية بهم لطرح كل ما يهم المجتمع الملاحي.



استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE - ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا ومحمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر.