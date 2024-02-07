الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية: 75.000 خدمة طبية وعلاجية لمرضى الأورام بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

تشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية العالم، بفعاليات اليوم العالمي للسرطان، والذي تحييه منظمة الصحة العالمية، في مثل هذا الوقت من كل عام، والذي تتم فعالياته لعام 2024 تحت شعار «سد فجوة رعاية مرضى السرطان من أجل عالم خالٍ من السرطان.. لقد حان الوقت للعمل».

وتزامنًا مع اليوم، أبرزت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جهودها لمعالجة الأورام والخدمات المتنوعة التي تقدمها مستشفيات الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، سواء كانت خدمات التشخيص أو العلاج والتي بلغت 75.000 خدمة طبية وعلاجية خلال 2023.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، تشمل حزم الخدمات الطبية المتكاملة لمعالجة الأمراض، خدمات التشخيص المتقدمة للكشف عن الأورام بدقة وسرعة، والفحوصات التشخيصية والإشعاعية مثل الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير بالتصوير المقطعي المحوسب، وكذلك الفحوصات المعملية مثل تحاليل الدم والأنسجة للكشف عن وجود الأورام.

الخدمات العلاجية الشاملة للأورام

وفيما يخص الخدمات العلاجية الشاملة للأورام، تقدم مستشفيات الهيئة بمحافظات تطبيق التغطية الصحية الشاملة، العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي للأورام التي لا يمكن إزالتها جراحيًا أو للحد من انتشارها، وكذلك التدخلات الجراحية فائقة الدقة لإزالة الأورام سواء أورام الكبار أو الأطفال أو بشكل كامل أو جزئي، وذلك باستخدام تقنيات جراحية متقدمة لزيادة نجاح العملية، وذلك من خلال فرق طبية متخصصة تضم أطباء أورام وجراحين واخصائيين متميزين في التشخيص والعلاج.

الرعاية الصحية: التوسع في إدراج الوحدات الصحية يتم وفقًا للمتغيرات الجغرافية والسكانية بكل محافظة

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اهتمام المستشفيات وحرص فرق العمل بها على تعزيز الجانب النفسي والاجتماعي للمرضى وتوفير دعم نفسي واجتماعي لهم خلال فترة علاجهم إلى جانب الاهتمام فائق الدقة بالجانب العلاجي، وذلك كَوْن الأورام أحد أكثر الأمراض شيوعًا في العصر الحالي، وتتطلب علاجًا متخصصًا وفعالًا للحد من تأثيرها السلبي على الصحة العامة.

وأشار إلى أبرز المستشفيات التي تقدم خدمات متخصصة وشاملة لعلاج الأورام بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل 7مستشفيات تغطي إقليمي القناة وجنوب الصعيد، وهم مجمع الشفاء الطبي ومستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، ومجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى الجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، ومجمع الأقصر الطبي الدولي ومستشفيي الكرنك الدولي وإيزيس التخصصي بمحافظة الأقصر، مؤكدًا سعي الهيئة جاهدة لتحسين جودة الرعاية المقدمة لمرضى الأورام، والاستثمار في التكنولوجيا الطبية المتقدمة وتوظيف كوادر طبية مؤهلة من أساتذة الجامعات واستشاريي الأورام لضمان تقديم الخدمة الطبية المتميزة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

منتفعى منظومة التأمين الصحي الشامل

لافتًا أنه يتم تقديم فحص الـ PET CT بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد ضمن الخدمات المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة، والذي يُعد من أهم الفحوصات ليضمن أدق تشخيص وفي أسرع وقت للمرضى، ويتم الفحص تحت إشراف طاقم طبي وفني متميز ومدرب علي أعلي مستوى وفقًا لأحدث البروتوكولات الطبية والعلاجية.

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ونوه رئيس هيئة الرعاية الصحية: شاركت هيئة الرعاية الصحية من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانية بمرحلتيها الأولى والثانية، والتي تهدف إلى اكتشاف المرض في مراحل مبكرة مما يؤدى إلى ارتفاع نسب الشفاء وتقليل نسب الوفيات الناتجة عن هذه الأمراض، وكذلك القضاء على سرطان عنق الرحم في مصر بحلول عام 2030، حيث استطعنا إجراء أكثر من 30ألف بمحافظتي بورسعيد وجنوب سيناء ضمن المرحلة الأولى، و20 ألف فحص ضمن المرحلة الثانية للمبادرة بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، وذلك بإجمالي فحوصات يتجاوز 50.000 فحص طبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانية.

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الرعاية الصحية الاورام التأمين الصحي الشامل مرضى الأورام علاج الأورام السرطانية الدعم النفسي

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