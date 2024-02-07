الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" بمحافظات التأمين الصحي الشامل

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

 السبكى: المبادرة تقدم الرعاية الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة وتسليم الأدوية المزمنة للمرضى بمنازلهم"

تخصيص فرق طبية مدربة ومؤهلة بمراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات للمشاركة في تنفيذ المبادرة

 

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تفاصيل مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، والتى سيتم إطلاقها للسنة الثالثة على التوالى؛ وذلك بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، طوال شهر رمضان المبارك.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المبادرة ترتكز على تقديم الرعاية الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، طوال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تسليمهم الأدوية المزمنة الخاصة بعلاجهم، وكذلك تقديم التوعية والتثقيف الصحي للأُسر والمواطنين حول الإرشادات الصحية السليمة التي يجب اتباعها طوال الشهر الكريم، سواء عن طريق التواصل الشخصي، أو الندوات التوعوية، أو عبر صفحة  موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الرسمية للهيئة.

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فرق طبية مدربة لتنفيذ المبادرة

وأفاد السبكي بأنه يتم تنفيذ المبادرة من خلال فرق طبية متنقلة من مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مضاعفاتها، والتعامل معها، وتقديم الإرشادات الصحية السليمة.

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الرعاية الصحية تبحث تعزيز تسليم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بالمنازل في 6 محافظات

وأشار إلى أنه يتم تسليم أدوية الأمراض المزمنة للمرضى بمنازلهم، وتعديل جرعات الدواء طبقًا للحالة الصحية للمرضى أثناء متابعتهم الطبية، فضلًا عن أنه يتم إحالة الحالات المرضية عالية الخطورة للمستويات الأعلى من الخدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة عند الاحتياج لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وبدورها أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، على أهمية مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" حيث توفر عناية فائقة الجودة لأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن المصابون بالأمراض المزمنة غالبًا ما تكون حاجتهم لرعاية طبية مستمرة أكبر وأكثر احترافية، كما تقدم المبادرة خدمات التوعية والتثقيف الصحي للأُسر والمواطنين حول الأنماط الصحية السليمة، والنظام الغذائي السليم، وهو ما يسهم في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة للأفراد والمجتمع.

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