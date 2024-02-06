"الصحة" تكشف الأعراض التى قد تشير إلى الإصابة بأمراض الكلى

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأعراض التى قد تشير إلى الإصابة بأمراض الكلى، مؤكدة ضرورة استشارة الطبيب فورًا عند الشعور بتلك الأعراض.

أعراض الإصابة بأمراض الكلى

وشددت الوزارة على ضرورة زيارة الطبيب حال ظهور الأعراض الآتية التى تدل على الإصابة بأمراض الكلى، وتشمل التالي:

- ألم غير مبرر في منطقة البطن.

- إحساس بتأخر نزول البول.

- نزول كميات قليلة من البول.

- الشعور ببعض الحرقان أثناء التبول.

- تغير لون البول للون الداكن.

وقالت وزارة الصحة إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي توفر خدمات الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان من خلال العيادات الخاصة بالمبادرة.

مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة

وفى ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص 12 مليونًا و368 ألفًا و896 مواطنًا، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عامًا، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.

وأضاف "عبدالغفار" أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أنه في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن تتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، لافتا إلى تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية على استخدام «جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي»، مناشدًا المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) ضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات «مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي» والاطمئنان على حالتهم الصحية «مجانًا».