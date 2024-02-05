الإثنين 05 فبراير 2024
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مصر

إطلاق المرحلة الأولى من "اضطرابات طيف التوحد" فى 4 محافظات قريبًا (خاص)

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل استعدادات الوزارة لإطلاق مبادرة الرئيس لـ"الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد"، التي سيتم إطلاقها قريبًا، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وأشار "عبدالغفار"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد على 4 مراحل وفقًا لجدول زمنى، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى فى 4 محافظات تتضمن؛ "القاهرة، سوهاج، أسيوط، الدقهلية"، فى حين سيتم إطلاق المرحلة الثانية فى 6 محافظات، كما ستنطلق فى 8 محافظات فى مرحلتها الثالثة، بينما ستنطلق المبادرة الرئاسية فى 9 محافظات بالمرحلة الرابعة والأخيرة.

اضطرابات طيف التوحد

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن آلية العمل بـ«مبادرة الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد» ترتكز على تطبيق المسح والكشف المبكر، عن طريق مسئول المبادرة الموجود بوحدات ومراكز الرعاية الأولية، باستخدام تطبيق الـ M-Chat الذي يعد أكثر المسوح استخداما على مستوى العالم، وذلك مع مواعيد التطعيم عند عمر 18 شهر، فضلا عن تقديم النصائح للمتابعة والوقاية، لافتًا إلى إضافة خدمة جديدة على المنصة الوطنية للصحة النفسية، تستهدف التقييم «عن بُعد» للأطفال من عمر 6 أشهر حتى عمر عامين ونصف.

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وأضاف أن المسح يتم إعادته عند عمر 24 شهرا، عن طريق المنصة أو من خلال مراكز الرعاية الأولية، ليتم بناء عليه اتخاذ قرار التحويل لمراكز التميز المجهزة، وفقا لنتائج الطفل، مضيفًا أنه سيتم تفعيل خدمات الرسائل النصية باستخدام قاعدة بيانات المواليد، لتذكرة الأهالي بمواعيد إجراء المسح المبكر عند عمر 18 و24 شهرا.

وأشار إلى أنه يتم ملئ استبيان المسح M-Chat بواسكة الأهل للكشف المبكر عن الحالات المشتبه في معاناتها من اضطراب التوحد، والذي سيمكن أولياء الأمور من متابعة تطور أبنائهم «عن بُعد» والحصول على التوجيهات الخاصة بالخطوات اللازمة لتعزيز نمو أطفالهم والتوجيه بالذهاب إلى مركز طبي نفسي متخصص في طب نفس الأطفال -إذا لزم الأمر- لاتخاذ اللازم وتلقي الخدمات.

قادرون باختلاف

وكشف أن سيتم إدراج أطفال «قادرون باختلاف» ضمن الأطفال المستهدفين بالمسح والعلاج، حتى يتسنى تعزيز مهاراتهم التواصلية، ومن ثم دمجهم في المجتمع بشكل أفضل.

وقال إنه سيتم تأسيس مراكز لعلاج التوحد، بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، على أن تكون مجهزة الكترونيا وتكنولوجيا لتصبح بمثابة مدارس تخصصية توفر احتياجات الطفل المصاب، وتؤهله للتعامل والاندماج في المجتمع.

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ونوه «عبدالغفار» إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتدريب المعلمين، على التعامل مع أي حالة يشتبه في إصابتها بالتوحد، مع تدشين حملة إعلامية واسعة النطاق، تشمل تقديم خدمات التوعية بالمرض في الأماكن ذات التردد الكثيف من المواطنين والتي تتضمن النوادي، ومراكز الشباب، والأسواق التجارية، ومحطات القطار.

برنامج تدريب مقدمى الرعاية للتوحد

ولفت إلى أنه تم تطوير برنامج تدريب مقدمي الرعاية للتوحد CST، بالتعاون مع منظمة «أوتيزم سبيكس» وهو برنامج تدريبي عملي، قابل للتكيف ثقافيا، لتعزيز المهارات الاجتماعية والتواصلية للأطفال المصابين باضطرابات «طيف التوحد» واضطرابات النمو الأخرى، مع التركيز بشكل خاص على العائلات في المجتمعات ذات الموارد المحدودة، وتم تكييفه مع الثقافة المصرية من قبل فريق الأمانة العامة للصحة النفسية، الذين تم تدريبهم على مدار عامين، ليكونوا مدربين رئيسيين من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة «أوتيزم سبيكس».

ونوه بأن المبادرة تستخدم برنامج تقييم التطور السلوكي اللفظي ABA وهو برنامج مبني على مبادئ تحليل السلوك التطبيقية التواصلية والعلوم والمهارات الاجتماعية للأطفال المصابين بالتوحد أو إعاقات النمو الأخرى، وتم تدريب 5 فرق من الأطباء والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين والتمريض، بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، وأسيوط، وسوهاج.

الصحة اضطرابات طيف التوحد مبادرة الرئيس التوحد تطبيق الـ M-Chat

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