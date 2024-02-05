الإثنين 05 فبراير 2024
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مصر

هل يجب تكرار جرعة لقاح الإنفلونزا الموسمية فى نفس الموسم.. "الصحة" تجيب

لقاح الإنفلونزا
لقاح الإنفلونزا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مدى أهمية تكرار جرعة لقاح الإنفلونزا الموسمية في نفس الموسم، من أجل تحسين مناعة الجسم فى مواجهة المرض.

وأكدت الوزارة، فى منشور رسمى، أنه لا داعى لتكرار الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، طالما تم تلقى جرعات اللقاح بشكل سليم.

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وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الإنفلونزا متوافر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

لقاح الإنفلونزا الموسيمية

وبدوره قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم توفير 141 ألفا و500 جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسيمية، بجميع فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

وأكد "عبد الغفار" أهمية اللقاح في خفض احتمال الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، وخفض احتمال الإصابة بمضاعفات مَرَضية خطيرة بسبب الإنفلونزا، والحاجة إلى البقاء في المستشفى، أو الوفاة جراء الإصابة بالإنفلونزا.

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وأشار إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية عبارة عن حقنة تعطى بإبرة في الذراع، حيث تنشط الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، مشيرًا إلى أهميته للبالغين الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، وأصحاب المناعة الضعيفة، مثل: المصابون بأمراض مزمنة، كالربو وأمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد والسكري ومن سبقت إصابتهم بسكتة دماغية والأطفال الصغار، خاصة الذين يبلغون 12 شهرًا أو أقل.

الأمصال واللقاحات

من جانبه، أشار الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" إلى أن الشركة توفر جميع الأمصال واللقاحات والتطعيمات الروتينية بجميع فروعها، كما أنها توفر الخدمات العلاجية على نفقة الدولة، في تخصصات الباطنة والجهاز الهضمي، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض القلب والعظام، والجلدية، بالإضافة لتخصصات أكثر دقة كالسكر، والأمراض الخاصة بالغدد الصماء والحساسية والمناعة، والأسنان والوراثة، وذلك تحت إشراف نخبة متميزة من الأطباء والأخصائيين والاستشاريين، بالإضافة إلى خدمات الفحص الطبي من أشعة وتحاليل، وتوفير كل أكياس الدم بجميع الفصائل ومكونات الدم من بلازما، وصفائح دموية من خلال بنك الدم بفاكسيرا على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية لسهولة إتاحة خدمات نقل الدم، مشيرًا إلى أن الوحدة العلاجية توفر خدماتها الطبية لمرضى الثلاثيميا والهيموفيليا.

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