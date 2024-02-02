الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

كورونا
كورونا

تزايد البحث عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد، خلال الأيام الماضية نظرًا لانخفاض درجات الحرارة التي يصاحبها زيادة في نسب الإصابة بالأمراض التنفسية وعلى رأسها متحور فيروس كورونا الجديد JN.1، وهو الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين لمعرفة أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الأطفال والحوامل، نظرًا لما قد يشكله المتحور من خطورة على تلك الفئات.

 

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1

تشبه أعراض متحور NJ.1 أعراض متحورات فيروس كورونا الأخرى، وهو الأمر الذي أكدته كلا من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وتشمل تلك الأعراض..

- الحمى 

- السعال والإعياء 

- احتقان وسيلان الأنف 

- الاسهال والصداع

- أعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا

الصحة: اللقاحات تقوى جهاز المناعة عند الأشخاص قبل حدوث الإصابة

- الحساسية

- ألم في العضلات 

- صعوبة في التنفس 

- ارتفاع في درجة الحرارة 

- الصداع والشعور بالضيق

- التهاب الحلق

تأثير متحور كورونا على الحوامل والأطفال

أكد الخبراء أن متحورات فيروس كورونا الأخرى تشير إلى أن الحوامل أكثر عرضة للإصابة بأعراض أكثر شدة، ودخول المستشفى، والوفاة من كوفيد-19، حيث أن الجهاز المناعي للحامل يكون ضعيفًا نسبيًا خلال فترة الحمل، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

كما تشير الدراسات إلى أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالمتحور نتيجة ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل أجسادهم أقل قدرة على التصدي للعدوى، كما يسبب متحور JN.1 للأطفال التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل احتقان الحلق، وألمًا في المفاصل والعضلات.

سلالات متحورات كورونا

تعاقب ظهور سلالات متحور فيروس كورونا بعد ظهور المرض فى نهاية عام 2019 وبداية 2020، ومن أبرز السلاسل المتحورة..

- المتحور ألفا، الذي ظهر في المملكة المتحدة في ديسمبر 2020.
- المتحور بيتا، الذي ظهر في جنوب إفريقيا في ديسمبر 2020.
- المتحور جاما، الذي ظهر في البرازيل في نوفمبر 2020.
- المتحور دلتا، الذي ظهر في الهند في أكتوبر 2021.
- المتحور أوميكرون، الذي ظهر في جنوب إفريقيا في نوفمبر 2021.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..
- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.

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