الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الرعاية الصحية يزور مستشفى فقيه على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي

جانب من جولة الدكتور
جانب من جولة الدكتور أحمد السبكي

  قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بزيارة ميدانية إلى مستشفى فقيه في دبي، وذلك على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي آراب هيلث 2024.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مستشفى فقيه، هي أحد أكبر منشآت الرعاية الصحية في دبي، وتتميز بتقديمها خدمة طبية ترتكز على 3 محاور أساسية، وهي "الرعاية الصحية القائمة على التكنولوجيا، والبيئة العلاجية، والنهج الأكاديمي"، كما تتميز بأنها مستشفى ذكية رقمية بالكامل تقدم نموذجًا في الرعاية الصحية من أفضل النماذج عالية الجودة  في الرعاية  الصحية وتحقق أفضل النتائج الممكنة لمرضاها من خلال التكنولوجيا الذكية والقوى الأكاديمية.

الرعاية الصحية تؤكد أهمية رقمنة خدمات الرعاية الصحية والتدريب المستمر

واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الزيارة، على التطورات والتحولات الرقمية الذكية بمستشفى فقيه، إضافة إلى أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية المستخدمة في العلاج، وأهمها في مجالات الطوارئ والجراحات متعددة التخصصات، كما تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى من العيادات الخارجية وغرف العمليات والأقسام الداخلية والمعامل والأشعة والصيدليات.

تدريب مقدمي خدمات الرعاية الصحية

وأضاف السبكي، أنه خلال الزيارة تم بحث سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في مصر ومستشفى فقيه، ودراسة عمل توأمة وتدريب مقدمي خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية بهدف نقل الخبرات المهنية والعلمية والتكنولوجية المتقدمة للمستشفيات.

وأكد السبكي، حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على الانفتاح وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات لتحقيق أعلى مستوى من الجودة والرعاية الصحية للمواطنين وكافة المتعاملين معها ومواكبتها أحدث المعايير والتطورات التكنولوجية العالمية.

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الرعاية الصحية تؤكد أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع JCI لتحسين جودة الخدمات الصحية

وتابع السبكي: أن تطوير التعاون الصحي بين مصر والإمارات نحو مستقبل متقدم ورفع مستوى الرعاية الصحية وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تمضي قُدمًا في تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتحقيق الشمولية والتميز في الخدمات الصحية.

وتجدر الإشارة، إلى أن معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث 2024، انعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية".

جانب من جولة الدكتور أحمد السبكي
جانب من جولة الدكتور أحمد السبكي
جانب من جولة الدكتور أحمد السبكي
جانب من جولة الدكتور أحمد السبكي
جانب من جولة الدكتور أحمد السبكي
جانب من جولة الدكتور أحمد السبكي
الرعاية الصحية دبي مؤتمر الصحة العربي آراب هيلث التحولات الرقمية الذكية التقنيات الطبية

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