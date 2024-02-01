كل ما تريد معرفته عن مصل الإنفلونزا

أكدت وزارة الصحة والسكان أهمية تلقي مصل الأنفلونزا في أي وقت خلال موسم الإنفلونزا أو في أي وقت من العام، وذلك كونه يساعد على منع الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، وفيما يلي توضيح لكل ما يخص المصل.

يعتبر مصل الإنفلونزا السنوي موسمي يستعمل للوقاية من المرض الفيروسي المعدي الذي يصيب الأنف والحلق والرئتين، وأجزاء من الجهاز التنفسي، تحدث العدوى بسبب أحد الفيروسات، يتحسن أغلب المصابين به من تلقاء أنفسهم، بينما في بعض الأحيان يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

ويُصاب العديد من الأشخاص بالإنفلونزا الموسمية خلال فصل الشتاء مما يضطرهم لحماية أنفسهم بالحصول على مصل الإنفلونزا، وهو عبارة عن مصل ثلاثي التكافؤ (3 سلالات) ورباعي التكافؤ (4 سلالات)، للوقاية من مرض الإنفلونزا.

وفي سياق متصل، قال الدكتورعلي محمد العطفي، أخصائي أمراض الباطنة العامة والصدر بالقصر العيني، إن أفضل ميعاد للاستفادة من مفعول المصل فترة الخريف، شهري سبتمبر وأكتوبر، ويبدأ المفعول بعد تلقي الجرعة بأسبوعين، وذلك من خلال الذهاب لفروع المصل واللقاح.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المصل فعال لجميع الأعمار من سن 6 شهور وخصوصا كبار السن، وأن المصل يقئ من فيروس الإنفلونزا فقط.

مضاعفات مرض الأنفلونزا

مصل الإنفلونزا له بعض المضاعفات والآثار الجانبية التي تظهر بعد أخذه، تتمثل في آلام في موقع الحقن، صداع خفيف وحمى خفيفة، آلام في العضلات، نوبات حموية تتطور عند الأطفال، في بعض الأحيان يحدث لدى الأشخاص رد فعل تحسسي تجاه أحد مكونات اللقاح.

كما تظهر أعراضه في غضون دقائق أو ساعات بعد تلقي اللقاح، يجب طلب الرعاية الصحية عند ملاحظة الأعراض الآتية (صعوبة التنفس- التورم حول العينين أو الشفتين- تسارع ضربات القلب- الدوخة- ارتفاع في درجة الحرارة- ضعف شديد).

الأشخاص الممنوعة من أخذ اللقاح

الأطفال الذي تقل أعمارهم عن 6 أشهر

الأشخاص الذي يعانون الحساسية الشديدة من المصل أو أحد مكوناته قد يشمل ذلك البيض أو الجيلاتين أو أي من المكونات الأخرى له.

الأشخاص المصابين بمتلازمة غيلان باريه اضطراب نادر يهاجم فيه الجهاز المناعي للجسم الأعصاب .

الحوامل ومصل الأنفلونزا

الحصول على المصل يعد الخطوة الأولى والأكثر أهمية في الحماية من الإنفلونزا، حيث يساعد في حماية الأم والطفل من الإنفلونزا، ويقلل من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الحادة المرتبطة بالإنفلونزا لدى الحوامل بنسبة تصل إلى النصف، ويساعد في حماية الطفل من مرض الإنفلونزا في الأشهر الأولى بعد الولادة.