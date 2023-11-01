الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة البحر الأحمر" تعلن توافر مصل الإنفلونزا الموسميّة

وكيل صحه البحر الاحمر
وكيل صحه البحر الاحمر

أعلن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر؛ عن توافر مصل الانفلونزا الموسميّة Vaxigrib Tetra رباعي التكافؤ بمكتب صحة الغردقة.

وأوضح وكيل صحة البحر الأحمر، في بيانٍ له، أن المصل الجديد يواكب التحويرات الجديدة للفيروس وأنه آمن على المواطنين، مؤكدًا أن المصل خاضع لكل أنواع الاختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور، مشيرًا إلى أن اللقاح متوفر لجميع المواطنين بسعر 50 جنيهًا.

وشدد وكيل صحة البحر الأحمر، على الالتزام بالتعليمات الطبية تجاة المصل، وهي أن يؤجل تطعيم الأشخاص المصابون بحمى شديدة التطعيم ولمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم ( البيض - فورمالدهيد - نيوميسين - اكتوكسينول_9 ).

في حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج، كما أنه لا يتم إعطاء لقاح الانفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت أي ظرف، لافتًا إلى أن مكان توافر المصل حاليًا بمكتب صحة الغردقة الكائن خلف مستشفي الغردقة العام بمنطقة الدهار.

صحة البحر الأحمر مصل الإنفلونزا الغردقة الأنفلونزا الموسمية مستشفى الغردقة العام البحر الاحمر

مواد متعلقة

بمشاركة 52 دولة.. البحر الأحمر تنهى استعداداتها لبطولة IRON MAN العالمية بالغردقة

تصدير 37 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الصين

مياه البحر الأحمر: 40 مليون جنيه لدعم الحملة الميكانيكية لخدمة العملاء فى حالات الطوارئ

لمتابعة الخدمات الطبية.. "صحة البحر الأحمر" تجرى جولات مكثفة ومفاجئة على المستشفيات

أجهزة البحر الأحمر تواصل جهودها لإزالة آثار السيول

RESILLIENT LADY تصل ميناء سفاجا: أهلاً بـ3451 سائحًا

إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

سيول شديدة بجبال الشلاتين جنوب البحر الأحمر (فيديو)

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

بلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة: تسعى للتخابر مع دولة أجنبية

سيناء ترفع الستار عن كنزها الخفي.. خام المنجنيز يضيء سمائها

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

"القاهرة الإخبارية": وصول الدفعة الأولى من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

باحث يكشف الرسائل السياسية من نشر الصين لسفن حربية إلى الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعي

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد في غزة.. شكري ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا