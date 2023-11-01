"صحة البحر الأحمر" تعلن توافر مصل الإنفلونزا الموسميّة

أعلن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر؛ عن توافر مصل الانفلونزا الموسميّة Vaxigrib Tetra رباعي التكافؤ بمكتب صحة الغردقة.

وأوضح وكيل صحة البحر الأحمر، في بيانٍ له، أن المصل الجديد يواكب التحويرات الجديدة للفيروس وأنه آمن على المواطنين، مؤكدًا أن المصل خاضع لكل أنواع الاختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور، مشيرًا إلى أن اللقاح متوفر لجميع المواطنين بسعر 50 جنيهًا.

وشدد وكيل صحة البحر الأحمر، على الالتزام بالتعليمات الطبية تجاة المصل، وهي أن يؤجل تطعيم الأشخاص المصابون بحمى شديدة التطعيم ولمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم ( البيض - فورمالدهيد - نيوميسين - اكتوكسينول_9 ).

في حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج، كما أنه لا يتم إعطاء لقاح الانفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت أي ظرف، لافتًا إلى أن مكان توافر المصل حاليًا بمكتب صحة الغردقة الكائن خلف مستشفي الغردقة العام بمنطقة الدهار.