هيئة الدواء تفتح التسجيل ببرنامج تدريبي حول الممارسات الجيدة لتصنيع المستحضرات الحيوية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي، حول الممارسات الجيدة للتصنيع للمستحضرات الحيوية "المستوى الاساسي".

ويهدف البرنامج التدريبي إلى التعريف المبدئي باشتراطات التصنيع الجيد ونظام الجودة بمصانع المستحضرات الحيوية، طبقًا لأحدث المراجع العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين لرفع كفاءة العاملين بمصانع المستحضرات الحيوية بما يتماشى مع المعايير والإرشادات العالمية الخاصة بمبادئ التصنيع الجيد تماشيا مع رؤية مصر2030.

فترة انعقاد البرنامج

وقالت هيئة الدواء، إنه من المقرر بدء انعقاد البرنامج التدريبي يوم الأحد الموافق 11 فبراير المقبل، ولمدة 5 أيام متتالية بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.



وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي مقدم لممثلي مصانع المستحضرات الحيوية، لافتة إلى أن البرنامج التدريبي يبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.

وقالت إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

انتهاء السلسلة الأولى من ورش العمل والتدريب الميداني

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد أعلنت انتهاء السلسلة الأولى من ورش العمل والتدريب الميداني داخل مواقع التصنيع، والتي استمرت على مدار أسبوعين متتالين بمقر الهيئة بالمنصورية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية - مكتب جمهورية مصر العربية Egypt CO WHO - وذلك لتطوير المهارات الفنية لمفتشي المصانع واطلاعهم على المستجدات العالمية في أحدث أساليب التفتيش على المصانع ومتابعة آليات التصنيع.

ز شهد ختام الفعاليات الختامية لورش العمل والتدريب الميداني، د. رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، ود. هدى لانجر، مستشار إقليم شرق البحر المتوسط للوصول للأدوية والتكنولوجيا الصحية، ومن جانب منظمة الصحة العالمية كلًا من د.منى معروف منسق الشئون الصيدلية بمنظمة الصحة العالمية، ود.جوي جوس مستشار منظمة الصحة العالمية في ممارسات التصنيع الجيد، ود.كريس ستابس مستشار منظمة الصحة العالمية في ممارسات التصنيع الجيد ود. عدي نصيرات، مسؤول فني للوصول للأدوية والمستحضرات الصيدلانيّة المكتب الإقليمي، ود. جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية - مكتب جمهورية مصر العربية.

وأكدت د. رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، أهمية التعاون بين هيئة الدواء المصرية ومنظمة الصحة العالمية في التنسيق لمثل هذا الحدث الذي يعد ركيزة أساسية في بناء قدرات المفتشين ويؤهلهم لتحقيق أعلى معايير الكفاءة في مجال التفتيش والرقابة على المصانع، ويعزز دور الهيئة الريادي في إحكام المراقبة على آليات التصنيع مما يؤدي إلى رفع كفاءة المنتج المحلي من الصناعات الدوائية ويجعله منافسًا للمنتجات العالمية.