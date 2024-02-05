احترس.. 4 أعراض تظهر على الأطفال قد تشير إلى إصابتهم بالسرطان

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن ٤ أعراض تحذيرية تظهر على الأطفال وقد تشير إلى إصابتهم بالسرطان، مؤكدة ضرورة الكشف المبكر حيث أنه يعطي فرصة أكبر للعلاج والشفاء.

وأشارت الوزارة في تقرير رسمي لها، إلى أن الأعراض التحذيرية لمرض السرطان والتي تظهر على الأطفال تشمل الحمى، فقدان الوزن، الصداع الحاد والمستمر، ألم العظام.

وأكدت الوزارة، أن أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الأطفال: سرطان الدم “اللوكيميا” وسرطان الدماغ والأورام الليمفاوية والأورام الصلبة.

الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) لـ3 ملايين و61 ألف و637 شخصًا بالمجان، وذلك تحت شعار "100 مليون صحة".

يأتي ذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة والتي شملت 18 محافظة، مستهدفة المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، مما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بإلإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وأكد وزارة الصحة ، أهمية نتائج الاستبيان المخصص لتحديد عوامل الخطورة للإصابة بالأورام، والذي يتبعه الإحالة لإجراء الفحوصات المتقدمة، مشيرة إلى إحالة 34 ألفا و992 مواطنا للكشف عن أورام الرئة، وإحالة 191 ألفا و782 مواطنا للكشف عن أورام القولون، بالإضافة إلى 137 ألفا و835 للكشف عن أورام البروستاتا، و8 آلاف مواطنة للكشف عن أورام عنق الرحم.

الحصول على خدمات المبادرة

وأوضحت الدكتورة نيرڤانا مجدي المدير التنفيذي للمبادرة، أن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

وتابعت الدكتورة نيرڤانا، أنه بعد تحديد المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن، يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.