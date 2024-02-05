الرعاية الصحية: متوسط رضاء المنتفعين عن خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل 91%

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن متوسط نسبة رضاء المنتفعين الخدمة الطبية المقدمة داخل منشآتها الصحية بكل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بلغت 91%.

وأشار البيان إلى الاستجابة الفورية لـ99.9%من الشكاوى الواردة، عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال عام 2023، لافتًا إلى إزالة أسباب كافة شكاوى المنتفعين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية: يتم استقبال كافة الشكاوي والاستفسارات الخاصة بمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال عدة قنوات تضمن التواصل الفعال مع المنتفعين، شملت مركز خدمة العملاء أو مركز الاتصال الآلي، مكاتب رضاء المنتفعين بكافة المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، ثم صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة.

إنجاز الشكاوى والاستفسارات الواردة

ونوه بيان الهيئة إلى أن نسبة إنجاز كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة عبر كافة قنوات التواصل مع المنتفعين بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان»، بلغت 97%، خلال عام 2023.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، ترحيبه بكل المقترحات التي من شأنها تحقيق أعلى قدر من الرضاء بين المنتفعين، وبما يضمن تقديم مستوى متميز للخدمات الطبية للمواطن المصري المنتفع من منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار الذي تؤكد فيه التواصل المباشر مع المواطن المصري لضمان رضاءه عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

فريق رضاء المنتفعين

وأردف رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن فريق رضاء المنتفعين يؤدي عمله باحترافية ويحقق نجاحًا ملموسًا على أرض الواقع، وساهم من خلال تلك الآليات في بناء جسور من الثقة بين منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارها أداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وبين منتفعي المنظومة، لافتًا إلى أن جودة الخدمة الصحية وتميزها ورضاء المواطن هو أساس تقديم الخدمة الطبية في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تعززها غاية التغطية الصحية الشاملة في تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية لجميع المواطنين على أرض مصر.

ومن جانبه، نوه الدكتور أحمد دنقل، مدير عام الإدارة العامة لرضاء المنتفعين، إلى الاستطلاع المستمر لآراء منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل داخل كافة منشآت الهيئة، عن جودة الخدمة الطبية المقدمة داخل المنشأة، وذلك من خلال استبيانات لقياس مدى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة، سواء خلال فريق رضاء المنتفعين داخل الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات، أو شاشات الاستبيان الذكية المنتشرة داخل منشآت الهيئة، والتي من خلالها يتم تقييم تجربة المريض ورحلته العلاجية تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

وأكد أن ذلك يهدف لتقييم سرعة الإجراءات والاستجابة في منظومة التأمين الصحي الشامل وتقييم أداء فريق العمل، وتقييم كفاءة منظومة الحجز من خلال مركز الاتصال الآلي، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية وفقًا لمردود الاستبيانات، وذلك للوصول إلى أعلى مستوى من رضاء المواطنين.

رضاء المنتفعين