الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيف تقى نفسك من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم؟.. "الصحة" تجيب

سرطان القولون
سرطان القولون

قالت وزارة الصحة والسكان إن سرطان القولون والمستقيم يعتبر ثاني سبب رئيسي للوفيات الناجمة عن السرطان في العالم، لافتة إلى أن المرض يصيب القولون "الأمعاء الغليظة" أو المستقيم.

وأشارت الوزارة، فى تقرير رسمى لها، إلى أن هناك عددا من النصائح التى يمكن اتباعها للوقاية من سرطان القولون والمستقيم، أهمها اتباع نظام غذائي صحي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.

وشددت الوزارة على أهمية الكشف المبكر عن المرض، والالتزام بالمتابعة الدورية، من خلال مراكز الفحص التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

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وقالت الوزارة إنه يمكن معرفة المؤشرات الأولية للمرض من خلال استبيان يتم ملؤه عند التوجه لأقرب وحدة صحية، أو عن طريق الاتصال على الرقم 15335 لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة

مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) لـ3 ملايين و61 ألفا و637 شخصًا بالمجان، وذلك تحت شعار "100 مليون صحة".

يأتي ذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، واللتين شملتا 18 محافظة، مستهدفة المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، ما يسهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بإلإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

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الحصول على خدمات المبادرة

وأوضحت الدكتورة نيرڤانا مجدي، المدير التنفيذي للمبادرة، أن الحصول على خدمات المبادرة يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملء استبيان يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

وتابعت الدكتورة نيرڤانا: إنه بعد تحديد المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن، يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات فيتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.

الصحة سرطان القولون السرطان القولون نظام غذائي صحي ممارسة الرياضة

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