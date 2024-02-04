الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مركز خدمات صحة المرأة بالإسكندرية يعلن أهم توصيات الوقاية من السرطان

اليوم العالمي للسرطان
اليوم العالمي للسرطان

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد مدير المركز الإفريقى لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، أهم التوصيات للوقاية من مرض السرطان، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان، اليوم والذي يحمل شعار هذا العام  تحت شعار "سد فجوة الرعاية" كما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد إن مرض السرطان هو نمو غير طبيعى لخلايا الجسم بسبب وجود خلل بالأنظمة الخلوية وينتج عنه كتل من الأنسجة تعرف بالأورام، وهذا النمو لا يمكن للجسم السيطرة عليه فتنمو دون توقف وفي مرحلة لاحقة تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وأضافت أيضا أنه لم يعرف أسباب محددة للإصابة بالمرض ولكن هناك مسببات تزيد من فرص الإصابة منها العادات الخاطئة وأشهرها التدخين والسمنة وعدم ممارسة الرياضة، ومنها عوامل بيئية مثل التعرض المستمر لأشعة الشمس والأشعة الفوق بنفسجية وأيضا عوامل وراثية وحدوث الطفرات الجينية، وأيضا الإصابة ببعض الفيروسات مثل الالتهاب الكبدى B وC، أو الإصابة ببعض الجراثيم مثل جرثومة المعدة.

وأشارت إلى أنه بسبب ذلك يجب التركيز على الطرق المختلفة للوقاية من جميع العوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان مثل: تجنب التدخين والكحوليات وممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي والالتزام بالعادات الصحية السليمة مثل تناول الخضروات والفواكة والاهتمام بمناعة الجسم وتجنب الشمس في أوقات الظهيرة وتجنب التعرض ملوثات الهواء مثل عوادم السيارات وادخنة المصانع ومتابعة الطبيب في حالة ظهور أي أعراض غريبة للجسم والمتابعة الدورية والحرص على أخذ اللقاحات المناسبة.

المبادرات الرئاسية للاكتشاف المبكر للأورام 

وأكدت أنه يجب المشاركة في المبادرات الرئاسية للاكتشاف المبكر عن الأورام خاصة أورام الثدي وأورام عنق الرحم وأورام الرئة والبروستاتا والقولون، وذلك من خلال رابط وزارة الصحة لمبادرة 100 مليون صحة ويتم اختيار اسم المبادرة من القائمة المبادرات الرئاسية.
https://www.100millionseha.eg/women.

ولفتت أنه يجب حث جميع المواطنين بدعم الأمل ونشر الوعي وتعزيز الصمود في اليوم العالمي للسرطان، مشيرة إلى أن الجميع يجب أن يتحد لمكافحة السرطان، ودعم الناجين، وتطوير الأبحاث من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وخاليًا من السرطان.

مرض السرطان صحة المرأة المركز الأفريقي منظمة الصحة العالمية مخاطر الإصابة بالسرطان المبادرات الرئاسية 100 مليون

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