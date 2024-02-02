"صحة الإسكندرية" تنظم يومًا علميًا لأطباء السمعيات والتخاطب

نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية يوما علميا خاصا بأطباء السمعيات وأطباء التخاطب عن برنامج التأهيل السمعي لضعاف السمع ومزروعي القوقعة، لرفع كفاءة الفريق الطبي والتعليم الطبي المستمر، تحت رعاية الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وقالت الدكتورة فاطمة رجب، مدير إدارة ذوي الهمم بمديرية الشئون الصحية، ومنسق اليوم العلمي، إن هذا التدريب يأتي استعدادًا لإضافة برامج المعالجة السمعية والتأهيل السمعي لضعاف السمع ومزروعي القوقعة داخل مركز التدخل المبكر بمستشفى أطفال الرمل، والذي يعد مركزا تأهيليا متكاملا للأطفال ذوي الهمم.

وشارك في اليوم العلمي الدكتورة داليا مصطفى، أستاذ أمراض التخاطب واللغة- كلية الطب قصر العيني، والحاصلة على الاعتماد من الجمعية الأمريكية للغة والسمع، والتي عرضت برنامج التأهيل السمعي والتخاطبي لضعاف السمع، والدكتورة فاطمة رجب، مدير إدارة ذوي الهمم ومدرب الزمالة المصرية لطب السمع والاتزان، والتي قدمت عرضا تقديميا عن المعالجة السمعية لضعاف السمع ومزروعي القوقعة، والمهندس مينا عبده، مسئول الدعم الفني بإحدى شركات قوقعة الأذن، والذي عرض ملفا كاملا عن تطور القوقعة الصناعية،

وحظي بمشاركة فعالة من أطباء السمعيات والتخاطب من مختلف محافظات الجمهورية للاستفادة من المحتوى العلمي المقدم.

يوم علمي بصحة الإسكندرية

يوم علمي بصحة الإسكندرية