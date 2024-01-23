الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1732 مريضًا خلال قافلة طبية بقرية الجزائر في الإسكندرية

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية الجزائر على مدار يومين وذلك بوحدة الجزائر لطب الأسرة بمنطقة العامرية بالإسكندرية والتي تبعد 17 كم عن أقرب مستشفى عام (مستشفى العامرية العام).

يأتي ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار- وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف- محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا- وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

وقال الدكتورة غادة ندا وكيل صحة الإسكندرية، إن القافلة ضمت 9 تخصصات (باطنة - أطفال - أسنان - جراحة - عظام - نساء- تنظيم أسرة - جلدية - رمد) وشارك فيها 56 عضوا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1732 مريضا من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 10 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 354 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و157 تحليلًا بمعمل الطفيليات و10اشعة سينية و39 اشعة موجات صوتية علاوة على فحص 136 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 666 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

وكانت قد تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية امس الأول  سير العمل بمستشفى العامرية العام ومستشفى فوزي معاذ للأطفال استكمالًا لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية.

بدأت الزيارة بمستشفى العامرية العام، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ ووحدة العناية المركزة، وتلى ذلك اجتماع مع رؤوساء الأقسام والعاملين بالمستشفى، حيث تم عرض الخدمات التي تقدمها المستشفى بأقسامها المختلفة، ثم توجهت  لمستشفى فوزي معاذ للأطفال، وتم المرور على الاستقبال والطوارئ ومقر ذوي الهمم والاكتشاف المبكر للأعاقات وتلى ذلك اجتماع مع رؤوساء الاقسام لمناقشة الإيجابيات والتحديات التي تواجه المستشفى بالأقسام المختلفة. 

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
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مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية قرية الجزائر حياة كريمه محافظة الاسكندرية

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