الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وكيل صحة الإسكندرية تتفقد سير العمل بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، سير العمل بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد،  حيث كان في استقبالها الدكتورة أمل البرنس- مديرة المستشفى، وذلك استكمالًا لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية.


اجتمعت الدكتورة غادة ندا مع مديرة المستشفى، ورؤوساء الأقسام، والعاملين بالمستشفى، حيث تم عرض الخدمات الفريدة التي تقدمها المستشفى لخدمة مرضى الكبد ومرضى HIV والأمراض المعدية.

 

أقسام المستشفى 

وأوضح رؤساء الأقسام أن  طاقة استيعاب قسم العناية 45 سريرعناية مركزة، بالإضافة لعدد من غرف وأسرة العزل، كما يضم قسم الأطفال 34 سرير داخلي، و6 غرف عزل، و12 سرير عناية مركزة أطفال.

 

ويضم قسم الكلى 53 ماكينة غسيل كلوي، كما تضم المستشفى 3 وحدات للأشعة (أشعة سينية وموجات فوق صوتية وأشعة مقطعية) و9 معامل و8 صيدليات داخلي وخارجي بالإضافة لتفعيل دور الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى وكذلك عيادات خارجية تخصصية (حميات-HIV-جهاز هضمي- أسنان- ذوي الهمم-العقر-علاج طبيعي).

 

خدمات ذوي الهمم والاكتشاف المبكر للاعاقات
كما تم مناقشة الإيجابيات والتحديات التي تواجه أقسام الطوارئ والمناظير والجهاز الهضمي والسلامة والصحة المهنية والجودة ومكافحة العدوى والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، كما تتميز المستشفى بوجود مقر لتقديم الخدمات لذوي الهمم والاكتشاف المبكر للإعاقات.

 

رافق وكيل وزارة الصحة خلال الزيارة، الدكتور أحمد فؤاد مديرعام الطب العلاجي، والدكتورة هبه الخياري مدير ادارة المعامل، والدكتورة صافيناز مدير ادارة الأشعة، والدكتورة نهى أحمد مدير ادارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتورة شريهان فؤاد مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال السياسي.

وزارة الصحة مستشفى الحميات الأمراض المعدية خدمات ذوي الهمم صحة الإسكندرية

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