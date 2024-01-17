وكيل “صحة الإسكندرية” تتابع سير العمل بمستشفيات الجمهورية العام وصدر كوم الشقافة

واصلت الدكتورة غادة ندا- مدير مديرية الصحة بالإسكندرية متابعة سير العمل بالمنشآت الصحية، حيث تفقدت الدكتورة مستشفى الجمهورية العام ومستشفى صدر كوم الشقافة.

مركز نموذجي للسكري ووحدة السكتة الدماغية

بدأت جولتها بزيارة مستشفى الجمهورية العام، حيث استقبلها الدكتور أحمد إبراهيم مدير المستشفى، وتم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي وتلى ذلك اجتماع مع رؤوساء الأقسام والعاملين بالمستشفى حيث تم عرض الخدمات المميزة التي تقدمها المستشفى والتي تتضمن وجود مركز نموذجي للسكري ووحدة السكتة الدماغية وكذلك وحدة العلاج الطبيعي الخاصة بإصابات الملاعب ووحدة الحروق التي تعمل بقوة 14 سريرا، وكذلك معمل الميكروبيولوچي المتميز على مستوى الجمهورية وقسم الأورام وجراحة القلب والصدر ووحدة مناظير الجهاز الهضمي.

56جهاز غسيل كلوي للكبار والأطفال

وأوضح رئيس قسم الكلى أنه يوجد 54جهاز غسيل كلوي للكبار و2جهاز للأطفال، وأضاف رئيس قسم الأطفال أن وحدة الأطفال المبتسرين تعمل حاليًا بقوة 12 حضّانة بالإضافة لعدد 4 سرير عناية أطفال، كما تم مناقشة الإيجابيات والتحديات مع رؤوساء أقسام الباطنة والنساء والتوليد والطب الطبيعي والعنايات والطوارئ والجراحة والأشعة والأسنان والصيدلية والجودة ومكافحة العدوى بالإضافة للعيادات التخصصية (نفسية وعصبية، الرمد، الجلدية، أنف وأذن).

وتمتاز المستشفى بوجود مقر لتقديم الخدمات لذوي الهمم والاكتشاف المبكر للإعاقات بالإضافة لمشاركة فريق الأبحاث بالمستشفى في عدد من الأبحاث الإكلينيكية الهامة.

مركز تأهيل لمرضى الصدر بمستشفى كوم الشقافة

ثم توجهت وكيل “صحة الإسكندرية” لمستشفى صدر كوم الشقافة، حيث استقبلها الدكتور محمد منصور مدير المستشفى، وتم تفقد الاستقبال والطوارئ ومركز تأهيل مرضى الصدر وقسم الأشعة ومعامل التحاليل وغرف المرضى.

صيدلية تخدم الرعايات المركزة على مدار 24ساعة

وتم الاجتماع بالعاملين بالمستشفى لتقديم عرض تفصيلي، حيث تم توضيح الخدمات المقدمة بالمستشفى لمرضى الصدر والدرن ورفع الكفاءة الذي تم بالمستشفى لمبنى الطوارئ والرعايات المركزة وتجهيز قسم الطوارئ بعدد 10 أسرة بالإضافة لتجهيز وحدات الرعايات المركزة والوسطية وزيادة عدد الأسرة لـ32 سرير مزودة بأجهزة تنفس صناعي ووحدة غسيل كلوي بها 3 ماكينات غسيل كلوي لخدمة مرضى الرعايات كما تم تخصيص وتجهيز صيدلية تخدم الرعايات المركزة والوسطية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

كما تم الإشارة للزيادة الملحوظة في نسبة الإشغال وتوضيح الخدمات المميزة التي تُقدم لمرضى الصدر من خلال العيادات الخارجية الصباحية والمسائية (عيادة الصدر – عيادة اختبار وظائف التنفس – عيادة الاسنان – عيادة العلاج الطبيعي) بالإضافة لوحدة مناظير الشعب الهوائية ووحدة البذل.

وأوضح الدكتور محمد منصور أن المستشفى تسعى لتقديم الخدمات الصحية بمواصفات ومعايير الجودة الشاملة والتجهيز للاعتماد من هيئة الرقابة والاعتماد المصرية GAHAR.

جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية