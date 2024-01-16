وكيل "صحة الإسكندرية" تتابع سبر العمل بمستشفى برج العرب

تفقدت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، سير العمل بمستشفى برج العرب، حيث كان في استقبالها الدكتور وليد مختار، مدير المستشفى، وذلك استكمالًا لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية.

بدأت الزيارة بتفقد قسم الطوارئ والاستقبال، ثم اجتمعت مع العاملين ورؤساء الأقسام، حيث أوضح رئيس قسم العناية أن سعة العناية المركزة تبلغ 10 أسرة عناية مركزة و4 أسرة عناية قلب و6 أسرة عناية وسطية.

كما أشار رئيس قسم الكلى إلى أنه توجد 36 ماكينة غسيل كلوي، وأوضح رئيس قسم الأطفال والمبتسرين أنه توجد 14 حضانة بالمستشفى.

الإيجابيات والتحديات بأقسام الجراحة والمخ والأعصاب

وناقشت "ندا" الإيجابيات والتحديات الحالية مع رؤساء أقسام الجراحة والمخ والأعصاب والعظام والباطنة والنساء والتوليد والطوارئ والعمليات والأنف والأذن والأسنان والصيدلة والمعامل والعلاج الطبيعي والأشعة والجودة ومكافحة العدوى، كما تابعت المناقشات مع الأطباء فيما يخص العيادات التخصصية (الرمد- الجلدية-جراحة وجه وفكين- الجهاز الهضمي- علاج الألم)، وتابعت مع مسئول الزمالة بالمستشفى سير العمل بالثمانية أقسام فيما يخص المدربين والمتدربين.

وقدمت وكيل صحة الإسكندرية الشكر للعاملين بالمستشفى على الجهد المبذول والتحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء، مؤكدة على ضرورة إضافة خدمات مميزة جديدة بالمستشفى، لتوفير جميع الخدمات الصحية التي يحتاج إليها قاطنو برج العرب.

رافق مدير مديرية الصحة خلال المرور الدكتورة ناهد هارڤي، مدير عام إدارة برج العرب الطبية، والدكتور أحمد فؤاد، مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة صافيناز مدير إدارة الأشعة، والدكتورة نهى أحمد مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتورة إيمان جابر، مسئول الطوارئ، والدكتورة هويدا صاوي، مدير بنك الدم، والدكتور أشرف سليم، مدير إدارة الأسنان، والدكتورة ريم فاروق، مدير إدارة الكلى، والدكتورة مي بسيوني، مدير الأبحاث الإكلينيكية، وعفاف محمد، مدير إدارة التمريض، والدكتورة هبة أمين، مدير المتابعة والرقابة الداخلية.



زيارة وكيل صحة الإسكندرية لمستشفى برج العرب

زيارة وكيل صحة الإسكندرية لمستشفى برج العرب