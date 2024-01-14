الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الإسكندرية": انطلاق برنامج إعداد القادة بالقطاعين الوقائي والعلاجي

برنامج إعداد القادة
برنامج إعداد القادة بصحة الإسكندرية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، عن انطلاق فعاليات برنامج إعداد القادة بالقطاعين الوقائي والعلاجي للفريق الطبي والإداريين والذي يستمر حتى 20 مارس 2024 بواقع محاضرتين أسبوعيًا.

وأوضحت الدكتورة داليا حسني، منسق البرنامج، أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر قيادية قادرة على العمل القيادي الإشرافي بمهارة وإبداع بالقطاعين العلاجي والوقائي بمديرية الشؤون الصحية والمستشفيات والوحدات التابعة لها مع نخبة من المحاضرين المتميزين في مجال القيادة والإدارة الصحية.

وأضافت أنه تم اختيار 33 مرشحًا من الفريق الطبي و27 إداريًا بعد خوض عدد من الاختبارات واللقاءات لاختيار الأنسب.

مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية برنامج اعداد القادة الوقائي والعلاجي القيادة و الإدارة الصحية وزارة الصحة

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