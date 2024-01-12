"صحة الإسكندرية" تنفذ يومًا توعويًا بميدان المساجد بأبي العباس

نفَّذت مديرية الصحة بالإسكندرية، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، اليوم الصحي التوعوي بميدان المساجد بمنطقة بحري، وذلك في إطار تكثيف الأنشطة المجتمعية التوعوية بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية الأوقاف لعرض رأي الدين في مفهوم الصحة الإنجابية والمباعدة بين الولادات.

وتفقدت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الصحي التوعوي الموسع المُقام بميدان المساجد بمنطقة الجمرك الطبية بمحيط مسجد المرسي أبو العباس.

فعاليات اليوم الصحي بالإسكندرية

وتضمن اليوم الصحي، تنفيذ قافلة تنظيم أسرة والتي تضمنت تقديم المشورة الصحية عن كل ما يخص الصحة الإنجابية وصحة المرأة وكذلك توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة لعمل ندوة عن الصحة الإنجابية بمصلى السيدات عقب صلاة الجمعة.

كما شمل اليوم تواجد فريق المبادرات الرئاسية (100 مليون صحة) والتي قدَّمت مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ومبادرة دعم صحة المرأة، بالإضافة إلى فريق ثقافة صحية والذي قدم خدمات التوعية الصحية وتصحيح المفاهيم المغلوطة وإرشاد الناس للاستفادة من خدمات وزارة الصحة، فضلا عن فريق الإعلام والتربية السكانية والذي قدم المعلومات عن الصحة الإنجابية لكل المترددين، ولاقت القافلة إقبالًا شديدًا من المواطنين للاستفادة من الخدمات الصحية والتوعوية المقدمة من خلالها.

اليوم الصحي التوعوي بالإسكندرية

اليوم الصحي التوعوي بالإسكندرية