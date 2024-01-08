"غرفة نداء 137".. وكيل "صحة الإسكندرية" تتابع عمل مركز الطوارئ الإقليمى

توجهت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، إلى مركز الطوارئ الإقليمي بالإسكندرية "غرفة نداء 137"، وذلك لمتابعة سير العمل بغرفة الطوارئ، وكان في استقبالها الدكتورة نهى أحمد عبد الخالق- مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتورة إيمان جابر- مسئول العنايات والطوارئ.

متابعة الإشغال بالعنايات والحضانات والطوارئ

وأوضحت الدكتورة نهى أحمد، أن الغرفة تقوم بمتابعة مستمرة للإشغال بالعنايات والحضانات والطوارئ بجميع المستشفيات، ويقوم فريق العمل باستقبال بلاغات من المستشفيات وذَوي المرضي من الحالات التي تحتاج إلى عناية مركزة أو عناية أطفال أو حضانات وتسكينها على الأماكن المتاحة بالمستشفيات وكذلك استقبال البلاغات المبدئية من الحالات بالمنازل، والتي تحتاج لدخول المستشفيات، ويتم توجيه الإسعاف إليهم لتقييمهم بأقرب مستشفى، وذلك من خلال منظومة رعايات مصر للحضانات والرعايات.

استقبال بلاغات حالات السموم والحروق

وأضافت أن الغرفة تقوم أيضًا باستقبال بلاغات حالات السموم والحروق وتوجيهها للمستشفيات المناسبة لكل حالة واستقبال البلاغات من الحالات التي تحتاج إلي أكياس دم وتوجيهها للأماكن المتواجد بها الفصيلة المطلوبة.

كما يتم متابعة حالات الحوادث بالمحافظة وتسكين المصابين بالمستشفيات ومتابعة حالاتهم لحين تحسن الحالات وخروجهم، مؤكدة أن الغرفة تعمل على مدار 24 ساعة ويتم استقبال البلاغات على رقم 137 وواتس آب على رقم 01283903236.

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