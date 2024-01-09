وكيل "صحة الإسكندرية" تتابع نسب الإنجاز وقوائم الانتظار بمستشفى "الرمد وجمال حمادة"

واصلت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، متابعة سير العمل بالمنشآت الصحية، حيث تفقدت مستشفى الرمد العام ومستشفى جمال حمادة المركزي.

وبدأت ندا، الزيارة بتفقد مستشفى الرمد العام، حيث استقبلها الدكتور عماد عفت مدير المستشفى، والذي أوضح دور مستشفى الرمد حيث تعتبر من أقدم وأعرق المستشفيات في مجال الرمد، والتي تقدم خدماتها للمواطنين بالإسكندرية والمحافظات المجاورة.

60 سريرا داخليا و6 غرف عمليات بمستشفى الرمد

وأضاف مدير المستشفى، أن مستشفى الرمد تتميز بتحويل جميع حالات عمليات المياه البيضاء وعمليات استئصال الكيس الدمعي من مستشفيات الوزارة بالمحافظة عليها وتبلغ سعة المستشفى حاليا 60 سريرا داخليا و6 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات صغرى وطوارئ و14 عيادة خارجية تخصصية والتي من ضمنها عيادة الرمد العام وعيادة الجلوكوما التخصصية، عيادة الشبكية التخصصية، عيادة القرنية التخصصية ومركز عيادات الليزر وعيادة الإعاقات البصرية (مساعدات النظر الضعيف)، بالإضافة لعيادة الأسنان والباطنة ومركز علاج السكر وعيادة تنظيم الأسرة والأشعة التشخيصية والعلاجية كما يتم بالمستشفى استصدار الشهادات الصحية الخاصة برخصة حمل السلاح.



وناقشت وكيل صحة الإسكندرية، مع فريق العمل بالمستشفى نسب الإنجاز في مبادرة قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة ونسب التردد والعمليات المختلفة التي تتم بالمستشفى كما تناولت أهم التحديات التي تواجه فريق العمل وكيفية التغلب عليها.

وأشادت بالتدريب المستمر للأطباء والفريق الطبي من أجل اطلاعهم على أحدث التقنيات في طرق العلاج لحالات الرمد وزيادة مهارة الفريق الطبي للوصول للمستوى المطلوب في تقديم الخدمات بأعلى جودة، مؤكدة على تقديم الدعم الكامل لتطوير المستشفى من اجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.

ثم توجهت مدير مديرية الصحة إلى مستشفى جمال حمادة المركزي وكان في استقبالها الدكتور وليد زاهر مدير المستشفى، والذي عرض بعض من الخدمات المميزة التي تقدمها المستشفى والتي تتضمن قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة والذي يقوم بعدد من الجراحات الدقيقة ذات المهارة وكذلك جراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة الأوعية الدموية والذي تتميز به المستشفى.

30 جهاز غسيل كلوي و14 حضانة بمستشفى جمال حمادة

وأضاف أن وحدة العناية المركزة بالمستشفى تعمل بقوة 12 سريرا و8 اجهزة تنفس صناعى وقسم عناية المبتسرين يعمل بقوة 14 حضانة و3 اجهزة تنفس صناعى وقسم الكلى الصناعية بقوة 30 جهاز غسيل كلوى بالإضافة ⁠لتميز قسم الأشعة بالمستشفى والذي يشمل جهاز للأشعة المقطعية وجهاز اشعة سينية وسونار ودوبلر.

وأضاف، أن المستشفى تتميز بعدد من العيادات المسالك البولية والأوعية الدموية والنفسية والعصبية والذي يوجد بها رسم اعصاب وعضلات بالإضافة لعيادات الأطفال والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والأسنان.

كما أضاف أن المستشفي بصدد افتتاح قسم متكامل للعلاج الطبيعي لخدمة المرضى وتقديم خدمات التأهيل بعد العمليات.

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