الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

منها صحة الكلى.. 3 أسباب مهمة لتناول شريحة واحدة من الليمون يوميا

الليمون
الليمون

لا يعلم الكثير منا مدى الفوائد التى تعود على الجسم من تناول شريحة واحدة من الليمون بشكل يومي، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن الفوائد التى تعود على الجسم من تناول شريحة واحدة من الليمون.

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1- منع حصوات الكلى
تُعرف حصوات الكلى أيضًا باسم حصوات الكلى أو تحصي الكلية، إنها رواسب صلبة مصنوعة من المعادن التي تتراكم في المسالك البولية وتتشكل في الكليتين، تؤثر حصوات الكلى على حوالي 10% من الأشخاص، زيادة مستويات حمض ضعيف يسمى سترات البول وجعل البول أكثر قلوية يمكن أن يساعد في منع حصوات الكلى.

ويحتوي الليمون على شكل من أشكال السترات يسمى حامض الستريك الذي يساعد على زيادة مستويات سترات البول، ويرتبط حامض الستريك بالكالسيوم البولي للمساعدة في منع البول الزائد،  كما أنه يرتبط بكتل صلبة من المعادن تسمى بلورات أكسالات الكالسيوم لمنعها من النمو والتحول إلى حصوات الكلى المؤلمة.


2- صحة القلب


الليمون غني بفيتامينC ومضادات الأكسدة الأخرى التي تدعم صحة القلب. إن تناول كمية كافية من فيتامين C يحمي خلاياك من إتلاف الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة للغاية يمكن أن تسبب ضررًا للخلايا إذا لم يتم تحييدها، ويمكن أن يساعد ذلك في منع تصلب الشرايين (تراكم اللويحات في الشرايين)، وهي حالة تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
 

كما أن تناول الليمون يزيد من إجمالي تناولك للفواكه والخضروات، وجدت دراسة كبيرة أجريت عام 2017 أن تناول كميات أكبر من الفاكهة والخضراوات ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب (خطر الوفاة لأي سبب).


3- امتصاص الحديد


تحتوي ليمونة واحدة على أكثر من 30% من القيمة اليومية لفيتامين C، وفيتامين C مهم لامتصاص الحديد وكذلك لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويساعدك على امتصاص الحديد غير الهيمي بشكل أفضل، والذي يوجد في النباتات والأطعمة المدعمة بالحديد مثل الخبز والحبوب.

حصوات الكلي حامض الستريك بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب منع حصوات الكلى سترات البول

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