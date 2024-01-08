الإثنين 08 يناير 2024
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منوعات

منها الليمون وزهر العسل.. نباتات يمكن زراعتها فى الشتاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر فصل الشتاء من أفضل الفصول التي يمكن زراعة النباتات، خاصة زراعة الحدائق بالزهور والنباتات، أو عمل حديقة صغيرة بشرفة المنزل، فهي وقت مناسب للزرع، ويستعرض الدستور في التقرير التالي أفضل النباتات والزهور الشتوية التي تعمل على إنارة شرفة المنزل.

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أزهار الياسمين

يتميز الياسمين الشتوي بأنه زهور قوية مترامية الأطراف ذات اللون الأصفر، يمكن وضعها تدريجيًا على الحائط، أو شرفة البلكونة باستخدام الأسلاك.

الكراث

لا يتأثر الكراث بأشهر الشتاء المعتدلة، ويمكن أن يُحصَد في أي وقت في السنة، وزراعته غير مكلفة.

الخس

الخس شبيه جدًا بالبصل، إذ تلائمه السقاية بالماء العادي وزراعته بالتربة الغنية، توجد أنواع كثيرة من الخس، فهناك أنواع من الخس مناسبة للأشهر الباردة، وأنواع مناسبة للأشهر الدافئة، أما أنسب الأشهر لزراعته فهما شهرا يناير وفبراير.

البطاطا

البطاطا شبيهة بالبازيلاء، فهي تزرع في شهر فبراير وتحصد بعد ثلاثة أشهر من زراعتها، وهى ممتعة في الحصاد تبعاً لنوعها. تزرع البطاطا باستخدام أجزاء من الدرنات لديها على الأقل عين واحدة، أو من درنات كاملة صغيرة.

زهر العسل

زهرة العسل من الزهور الشتوية التي تنافس الزهور البيضاء وأشجار التوت، لكونها تمتلك شكلاً جميلاً وتحمل روائح مميزة، ويمكن زراعته كأشجار بحديقة المنزل، وأيضًا من النباتات الشتوية المميزة.

الجرجير

ينبت ويصلح للأكل خلال شهر ونصف وإذا تم اتباع طريقة "المايكروجرين" فى الزراعة داخل البيت فى تربة خفيفة يمكن أن نأكل منه خلال أسبوعين فقط.

النباتات العطرية

يمكن أن نزرع منها النعناع والريحان والروزمارى والزعتر خلال هذه الأيام، وهى نباتات تجعل رائحة المكان عطرة، بالإضافة إلى استخداماتها فى الطعام.

الليمون

يمكن زراعة نبتة عشبة الليمون التى تشبه النجيلة ويمكن شربها بعد غليها تعطينا طعمًا لذيذًا يشبه الليمون، ولكنها ليست فواحة.

أزهار الياسمين الشتاء زراعة الحدائق النباتات الكراث الخس

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