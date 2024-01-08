الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"منتجي الدواجن" يحذر من نقص اللقاحات خلال الشتاء

الدكتور سامي عفت
الدكتور سامي عفت

حذر اتحاد منتجي الدواجن من النقص الشديد الذي تشهده الأسواق في الأمصال واللقاحات خلال الفترة الحالية مع التأهب للشتاء، فضلا عن ارتفاع أسعارها بنحو 75% مما ينهك قوى صغار المربين.

وأشار المتعاملون في قطاع الإنتاج الداجني إلى أن النقص في اللقاحات يأتي في وقت حساس للغاية، حيث أن قدرة الدواجن على مقاومة الأمراض تكون ضعيفة للغاية خلال فترة الشتاء مما يرفع معدلات النفوق.

أزمة مرتقبة في السوق المحلي

وقال الدكتور سامي عفت، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن هناك أزمة مرتقبة في السوق المحلي نتيجة لنقص اللقاحات في ظل ارتفاع سعر الدولار في السوق.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يمتلك مصنعين لإنتاج لقاحات الدواجن، فيما يوجد مصنع حكومي، وهي توفر نسبة ضئيلة من احتياجات السوق المحلية.

ولفت إلى وجود ارتفاع حالي في أسعار الأعلاف مما سينعكس على ارتفاع أسعار الدواجن خلال الدواجن القادمة، مشيرًا إلى توفر الأعلاف لكن بأسعار مرتفعة.

وشدد على ضرورة إيجاد آلية لتحديد متوسط لأسعار الخامات لفترة زمنية أطول لتمكين المربين من احتساب تكلفة الإنتاج خلال الدورة الواحدة، بدلًا من التذبذب المستمر والسريع الذي يضر منظومة الإنتاج الداجني.

دورة إنتاج الدواجن خلال فترة الشتاء 

من جانبه، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن دورة إنتاج الدواجن خلال فترة الشتاء تحتاج إلى رعاية خاصة من قبل المربي، كما تتطلب تكلفة عالية.

وأشار إلى أن فارق تكلفة الوقود تمثل عبئًا إضافيًا على انتاج الدواجن خلال فترة الشتاء، حيث يحتسب سعر الغاز بالدولار.

ولفت إلى أن تكلفة الوقود لا غنى عنها طوال فترة الشتاء، حيث يستخدم في التدفئة، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات النفوق خلال هذه الفترة من العام تتسبب في ارتفاع التكلفة الإجمالية مما يجعل الأسعار ترتفع في السوق، في ظل ارتفاع معدلات الطلب مقابل تراجع المعروض.

وأفاد بأن العرض والطلب هو المتحكم الرئيسي في هذه الصناعة مما يجعلها في مهب الريح أمام أي تغير في التكلفة، مشددًا على أهمية تفعيل دور بورصة الدواجن، وإنشاء فروع لها في المحافظات، لتفعيل السعر العادل للدواجن في السوق مناسب للتكلفة الفعلية.

اتحاد منتجي الدواجن قطاع الإنتاج الداجني النقص في اللقاحات حساس للغاية مقاومة الأمراض

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