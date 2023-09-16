بلينكن في "جونز هوبكنز" : "قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها في العصر الجديد"

وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أمام كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة (SAIS)، يعيد النظر في الشؤون المختلفة التي يعمل عليها، من داخل الإدارة الأميركية بشكل يومي، كأنه" عراب المرحلة الأخطر في التاريخ الأميركي"، يلعب في المفاهيم والمصطلحات، يرنو إلى جمهوره الواسع، يقول بهدوء ما قبل العواصف والأزمات، وهو-أيضا- الذي كان قبل أيام في أوكرانيا، التي دخلت مأساة الحرب التي تديرها روسيا بوتين منذ 19شهرا،وهي الآن حرب العالم، نتائجها على المجتمع الدولي الأممي، أزمات اقتصادية وأمنية مؤشرات عجز في سلاسل الإمداد والأمن الغذائي وصولا الى جيو سياسة دولية تتخلخل، في التجاذبات تثري التصعيد وتحريف الحرب نحو الدول الفقيرة ودول الأزمات والحروب الداخلية، دول تدمرها الة الحرب العمياء، مثلما دمرتها الزلازل الاعاصير واختلاف المناخ الحاد بأشكال التطرف المناخي المدمر، هي الحرب الروسية الأوكرانية، عمليا تجاوزت بداياتها،لتصل،في أسوأ التوقعات نحو التصعيد الأكبر، المد النووي النائم.

.. بيلكين، يقف على مسافة من الفلسفة السياسية المعاصرة، يقول:نتصارع مع السؤال الأساسي المتعلق بالاستراتيجية، كما عرّفها" نيتز" : "كيف ننتقل من حيث نحن إلى حيث نريد أن نكون، من دون أن تضربنا كارثة على طول الطريق؟".

..و "بول نيتز، موظف حكومي عمل في عديد الإدارات الأميركية-جمهورية وديموقراطية- طوال 25 سنة، كان عضواً بارزاً في الوفد الأميركي المشارِك بمحادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية مع السوفيات، تحت إشراف"جيرارد سميث" الرئيس الجديد لوكالة الحد من التسلح ونزع السلاح في إدارة نيكسون، رئيس الوفد المشارك في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية في جنيف.

* كيف تظهر"قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها في العصر الجديد"، بحسب عراب الإدارة الأميركية وزير الخارجية أنتوني بلينكن؟!

. واليوم، قال العراب بلينكين :"ما أريد القيام به هو عرض إجابة إدارة بايدن على هذا السؤال العميق الحيوي" استنادا إلى الحقائق الآتية :

*الحقيقة الأولى:

إن المشهد الدولي، الذي تدرسونه جميعاً يختلف اختلافاً عميقاً عن ذلك الذي واجهته عندما بدأت العمل في الحكومة قبل 30 عاماً. .

*الحقيقة الثانية:.

جلبت نهاية الحرب الباردة معها الوعد بمسيرة لا هوادة فيها نحو قدر أكبر من السلام والاستقرار، والتعاون الدولي، والاعتماد الاقتصادي المتبادل، والتحرر السياسي، وحقوق الإنسان، والواقع أن عصر ما بعد الحرب الباردة شهد تقدما ملحوظا. انتشال أكثر من مليار شخص من الفقر. أدنى مستوياتها التاريخية في الصراعات بين الدول. وتضاءلت الأمراض الفتاكة، بل وتم استئصالها.

*الحقيقة الثالثة:

الآن، لم يستفد الجميع بالتساوي من المكاسب غير العادية لهذه الفترة؛ وكانت هناك تحديات خطيرة للنظام ــ الحروب في يوغوسلافيا السابقة؛ الإبادة الجماعية في رواندا؛ 11 سبتمبر وحرب العراق؛ والأزمة المالية العالمية عام 2008؛ سوريا؛ جائحة كوفيد – على سبيل المثال لا الحصر، ما نشهده الآن هو أكثر من مجرد اختبار لنظام ما بعد الحرب الباردة. إنها نهاية الأمر.

*الحقيقة الرابعة:

هذا لم يحدث بين عشية وضحاها. وما أوصلنا إلى هذه اللحظة سيكون موضع دراسة ونقاش لعقود قادمة.

ولكن هناك اعتراف متزايد بأن العديد من الافتراضات الأساسية التي شكلت نهجنا في التعامل مع حقبة ما بعد الحرب الباردة لم تعد قائمة.

*الحقيقة الخامسة :

لقد أفسحت عقود من الاستقرار الجيوسياسي النسبي المجال أمام منافسة متزايدة مع القوى الاستبدادية والقوى الرجعية. إن الحرب العدوانية التي تشنها روسيا في أوكرانيا تشكل التهديد الأكثر إلحاحا والأكثر خطورة للنظام الدولي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية المتمثلة في السيادة والسلامة الإقليمية واستقلال الدول، وحقوق الإنسان العالمية غير القابلة للتجزئة للأفراد.

*الحقيقة السادسة:

تشكل جمهورية الصين الشعبية التحدي الأكثر أهمية على المدى الطويل لأنها لا تطمح إلى إعادة تشكيل النظام الدولي فحسب، بل إنها تتمتع على نحو متزايد بالقوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك.

وتعمل بكين وموسكو معًا لجعل العالم آمنًا للاستبداد من خلال "الشراكة بلا حدود".

*الحقيقة السابعة:

تقوم العديد من الدول بالتحوط في رهاناتها. إن نفوذ الجهات الفاعلة غير الحكومية آخذ في النمو ــ من الشركات التي تنافس مواردها موارد الحكومات الوطنية؛ وللمنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات لمئات الملايين من الأشخاص؛ للإرهابيين الذين لديهم القدرة على إلحاق أضرار كارثية؛ للمنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التي تتاجر بالمخدرات غير المشروعة والأسلحة والبشر.

*الحقيقة الثامنة:

لقد أصبح إقامة التعاون الدولي أكثر تعقيدا. ليس فقط بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة، ولكن أيضًا بسبب الحجم الهائل للمشاكل العالمية مثل أزمة المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، والهجرة الجماعية والنزوح.

*مفاهيم فقدان الثقة..

يلجأ وزير خارجية أميركا الي تبيان كيف بدأت "البلدان المواطنون" يفقدون الثقة في النظام الاقتصادي الدولي، و-بالتالي-اهتزت ثقتهم بسبب العيوب النظامية، وهو يضعها في جعبة نخب سياسية إدارية عسكرية، بالتأكيد تدرس جيوسياسية الخرائط الجديدة للعالم، وهم في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة (SAIS)، وقد حددها بهدوء عراب يتسابق مع الصراع الدولي مع قادة العالم، وفق ما قال:

العيب الاول:

حفنة من الحكومات التي استخدمت إعانات الدعم التي حطمت القواعد، والملكية الفكرية المسروقة، وغير ذلك من الممارسات المشوهة للسوق للحصول على ميزة غير عادلة في القطاعات الرئيسية.

*العيب الثاني:

التكنولوجيا والعولمة التي أدت إلى تفريغ وتشريد صناعات بأكملها، والسياسات التي فشلت في القيام بما يكفي لمساعدة العمال والمجتمعات التي تخلفوا عن الركب.

*العيب الثالث:

عدم المساواة التي ارتفعت بشكل كبير. بين عامي 1980 و2020، جمع أغنى 0.1 في المائة نفس الثروة التي جمعها أفقر 50 في المائة.

*نقطة انعطاف..!

.. ينتبه بلينكين، إلى إشارات مهمة:نجد أنفسنا عند ما يسميه الرئيس بايدن نقطة انعطاف. لقد انتهى عصر، وبدأ عصر جديد، والقرارات التي نتخذها الآن سوف تشكل المستقبل لعقود قادمة.

.. مستندا الى إن :الولايات المتحدة تقود هذه الفترة المحورية من موقع قوة. القوة ترتكز على تواضعنا وثقتنا.

.. ويفسر"التواضع على الطريقة الأميركية" :لأننا نواجه تحديات لا يستطيع أي بلد أن يواجهها بمفرده. لأننا نعلم أننا سوف نضطر إلى كسب ثقة عدد من البلدان والمواطنين الذين فشل النظام القديم بالنسبة لهم في الوفاء بالعديد من وعودهم. لأننا ندرك أن القيادة تبدأ بالاستماع وفهم المشكلات المشتركة من وجهة نظر الآخرين، حتى نتمكن من إيجاد أرضية مشتركة. ولأننا نواجه تحديات عميقة في الداخل، والتي يجب علينا التغلب عليها إذا أردنا القيادة في الخارج، ولكن الثقة – الثقة – لأننا أثبتنا مراراً وتكراراً أنه عندما تتحد أميركا، نستطيع أن نفعل أي شيء. لأنه لا توجد دولة على وجه الأرض لديها قدرة أكبر على حشد الآخرين من أجل قضية مشتركة(....)لأن سعينا المستمر لتشكيل اتحاد أكثر كمالا يسمح لنا بإصلاح عيوبنا وتجديد ديمقراطيتنا من الداخل. ولأن رؤيتنا للمستقبل ـ عالم منفتح وحر ومزدهر وآمن ـ فإن هذه الرؤية ليست رؤية أميركا وحدها، بل هي التطلع الدائم للناس في كل دولة وفي كل قارة.

*..ولكن ما هو شكل هذا العالم؟

*هو:عالم يتمتع فيه الأفراد بالحرية في حياتهم اليومية، ويمكنهم تشكيل مستقبلهم ومجتمعاتهم وبلدانهم.

*.. وهو: أيضا، عالم حيث يمكن لكل دولة أن تختار طريقها الخاص وشركائها.

.. * وهو الحرية:عالم حيث يمكن للسلع والأفكار والأفراد أن يتدفقوا بحرية وبشكل قانوني عبر الأرض والبحر والسماء والفضاء الإلكتروني، حيث تُستخدم التكنولوجيا لتمكين الناس - وليس لتقسيمهم ومراقبتهم وقمعهم.

*وهو الحدود:عالم يتحدد فيه الاقتصاد العالمي بالمنافسة العادلة والانفتاح والشفافية، وحيث لا يقاس الازدهار فقط بمدى نمو اقتصادات البلدان، بل بعدد الأشخاص الذين يشاركون في هذا النمو.

*وهو السباق:عالم يولد سباقاً نحو القمة في معايير العمل والمعايير البيئية، وفي الصحة والتعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا والأمن والفرص.

*وهو القانون:عالم يتم فيه احترام القانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وتحترم فيه حقوق الإنسان العالمية.

ما أراد أن يعززه، الوزير الدبلوماسي، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في زمن حرب بوتين : نعمل على تعزيز هذه الرؤية مسترشدين بحس المصلحة الذاتية المستنيرة الذي حرك القيادة الأميركية في أفضل حالاتها لفترة طويلة. لقد ساعدنا في بناء النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية واستثمرنا في تقدم الدول والشعوب الأخرى لأننا أدركنا أن ذلك من شأنه أن يخدم مصلحة البشرية، ولكنه يخدم مصالحنا أيضًا. لقد أدركنا أنه، حتى باعتبارنا أقوى دولة على وجه الأرض، فإن صياغة قواعد عالمية مشتركة ــ قبول بعض القيود ــ ودعم نجاح الآخرين، من شأنها في نهاية المطاف أن تجعل الشعب الأميركي أكثر ازدهارا، وأكثر سلما، وأكثر أمنا.

.. ولفت :والحقيقة أن مصلحة أميركا الذاتية المستنيرة في الحفاظ على هذا النظام وتعزيزه لم تكن أعظم من أي وقت مضى.

والآن أصبح لدى منافسينا رؤية مختلفة تمامًا. إنهم يرون عالماً تحدده ضرورة واحدة: الحفاظ على النظام وإثرائه. عالم يتمتع فيه المستبدون بالحرية في السيطرة على شعوبهم وجيرانهم وإكراههم وسحقهم وأي شخص آخر يقف في طريق هذا الهدف المستهلك.

يدعي منافسونا أن النظام الحالي هو فرض غربي، في حين أن المعايير والقيم التي ترتكز عليه هي في الواقع طموحات عالمية - ومكرسة في القانون الدولي الذي وقعوا عليه. ويزعمون أن ما تفعله الحكومات داخل حدودها هو شأن خاص بها وحدها، وأن حقوق الإنسان هي قيم ذاتية تختلف من مجتمع إلى آخر. وهم يعتقدون أن الدول الكبرى لها الحق في مناطق النفوذ، وأن القوة والقرب يمنحها الحق في إملاء خياراتها على الآخرين.

.. وان :التناقض - بحسب نص الوزير الذي كشفته الحكومة الاميركية-بين هاتين الرؤيتين لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا. إن المخاطر التي تفرضها المنافسة التي نواجهها لا يمكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير - بالنسبة للعالم، وللشعب الأميركي.

*استراتيجية الرئيس بايدن

"عندما طلب مني الرئيس بايدن أن أتولى منصب وزير الخارجية، يقول بلينكين، أوضح - يقصد جو بايدن - أن وظيفتي هي تقديم الخدمات للشعب الأمريكي أولاً وقبل كل شيء. وأصر على أن نجيب على سؤالين أساسيين: كيف يمكن لانخراط أميركا في الخارج أن يجعلنا أقوى هنا في الداخل؟ وكيف يمكننا الاستفادة من تجديد أميركا في الداخل لجعلنا أقوى في العالم؟

.. وكشف:كانت إجاباتنا على هذه الأسئلة هي التي وجهت استراتيجية الرئيس بايدن منذ اليوم الأول.

* 1:.

لقد بدأنا بالاستثمار في أنفسنا في الداخل، وبالتالي فإن الولايات المتحدة في أقوى وضع يسمح لها بالمنافسة وقيادة العالم. وكما يذكرنا جورج كينان: "يعتمد الكثير على صحة مجتمعنا ونشاطه". وقد قام الرئيس بايدن والكونجرس بأكبر الاستثمارات الأمريكية – معذرةً – على مدار أجيال في دعم صحتنا وحيويتنا. نحن نعمل على ترقية البنية التحتية، وتعزيز الأبحاث، ودعم الصناعات والتقنيات الرئيسية في القرن الحادي والعشرين، وإعادة شحن قاعدتنا الصناعية، وقيادة التحول العالمي للطاقة.

*2:.

أكثر من أي وقت مضى في حياتي المهنية، وفي حياتي، أصبحت سياستنا الداخلية والخارجية متكاملة تمامًا، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الذي لعب دورًا رائدًا في صياغة إستراتيجيتنا الصناعية والابتكارية الحديثة والمواءمة. ذلك مع سياستنا الخارجية.

*3:.

إن تجديدنا الداخلي يعزز، ويتعزز، من خلال القيادة الأميركية في العالم. وهنا تأتي قوة الدبلوماسية الأميركية وهدفها. وفي جوهر استراتيجيتنا يكمن إعادة الانخراط والتنشيط وإعادة تصور أعظم أصولنا الاستراتيجية: تحالفات أميركا وشراكاتها.

*4:.

نحن نعمل بهدف وإلحاح لتعميق وتوسيع ومواءمة أصدقائنا بطرق جديدة حتى نتمكن من تلبية الاختبارات الثلاثة المحددة لهذا العصر الناشئ: منافسة استراتيجية شرسة ودائمة؛ والتحديات العالمية التي تشكل تهديدات وجودية للحياة وسبل العيش في كل مكان؛ والحاجة الملحة إلى إعادة التوازن بين مستقبلنا التكنولوجي ومستقبلنا الاقتصادي، بحيث يصبح اعتمادنا المتبادل مصدرا للقوة - وليس الضعف.

*5:.

نحن نفعل هذا من خلال ما أحب أن أسميه الهندسة الدبلوماسية المتغيرة. نبدأ بالمشكلة التي نحتاج إلى حلها ثم نعود للعمل من هناك – بتجميع مجموعة الشركاء بالحجم المناسب والشكل المناسب لمعالجتها. نحن عازمون على تحديد المجموعة المناسبة للغرض حقًا.

*6:.

هذه الائتلافات لا توجد في الفراغ. إن إنشاء وتعزيز أي مجموعة منفردة يجلب القدرات التي يمكن استخدامها عبر شبكة أمريكا الواسعة من الشركاء. وكلما زاد عدد التحالفات التي نبنيها، كلما تمكنا من إيجاد أوجه تآزر جديدة بينها وبين هذه التحالفات ــ بما في ذلك بطرق ربما لم نتوقعها بالكامل. ومعاً يصبح الكل أكبر بكثير من مجموع الأجزاء.

*7:.

لقد كانت الديمقراطيات الشقيقة دائما أول ميناء ندعوه للتعاون. سيكونون كذلك دائمًا. ولهذا السبب، عقد الرئيس بايدن قمتين من أجل الديمقراطية لجمع قادة الديمقراطيات الكبيرة والصغيرة، الناشئة والراسخة، لمعالجة التحديات المشتركة التي نواجهها.

*8:.

نحن عازمون على العمل مع أي دولة ــ بما في ذلك تلك البلدان التي نختلف معها حول القضايا المهمة ــ ما دامت ترغب في تلبية احتياجات مواطنيها، والمساهمة في حل التحديات المشتركة، ودعم المعايير الدولية التي بنيناها معا. وينطوي هذا على أكثر من مجرد الشراكة مع الحكومات الوطنية ــ بل وأيضاً الحكومات المحلية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والمواطنين، وخاصة القادة الشباب.

.. يصل بلينكين إلى وثف :جوهر استراتيجيتنا للانتقال من حيث نحن إلى حيث يجب أن نكون. ونحن نسعى لتحقيق ذلك بأربع طرق رئيسية.

*أولا: التجديد.

نقوم بتجديد وتعميق تحالفاتنا وشراكاتنا، وإقامة تحالفات وشراكات جديدة.

وبالعودة إلى بضع سنوات فقط، فقد كان البعض موضع تساؤل علني حول قدرات منظمة حلف شمال الأطلسي وأهميتها ـ والتزام أميركا تجاهه. واليوم، أصبح التحالف أكبر وأقوى وأكثر اتحادًا من أي وقت مضى. لقد أضفنا عضوًا جديدًا يتمتع بقدرات لا تصدق وهو فنلندا، وسوف تنضم السويد قريبًا، وستظل أبواب الناتو مفتوحة. لقد قمنا بتعزيز الردع والدفاع لدينا، بما في ذلك إضافة أربع كتائب جديدة متعددة الجنسيات إلى الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وزيادة الاستثمارات الدفاعية لمواجهة التحديات الناشئة من الهجمات السيبرانية إلى تغير المناخ.

إننا نعمل على تحويل مجموعة السبع إلى لجنة توجيهية لأكثر الديمقراطيات تقدماً في العالم، والجمع بين عضلاتنا السياسية والاقتصادية ليس فقط لمعالجة القضايا التي تؤثر على شعوبنا - ولكن أيضاً لتزويد البلدان خارج مجموعة السبع بسبل أفضل لتحقيق احتياجات شعوبها.

لقد رفعنا مستوى الطموح في علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي. ونحن نمثل معًا 40% من الاقتصاد العالمي. نحن نستخدم هذه القوة لتشكيل مستقبلنا التكنولوجي والاقتصادي بما يعكس قيمنا الديمقراطية المشتركة.

إننا نرتقي بالعلاقات الثنائية المهمة إلى مستوى جديد.

إن تحالفنا مع اليابان الذي دام عقودا من الزمن أصبح أقوى وأكثر أهمية من أي وقت مضى ــ حيث وصل إلى حدود جديدة، من الفضاء إلى الحوسبة الكمومية.

لقد وقعنا على إعلان واشنطن مع جمهورية كوريا، مما عزز تعاوننا لردع التهديدات الصادرة عن كوريا الشمالية؛ وإعلان القدس مع إسرائيل، الذي يؤكد من جديد التزامنا بأمن إسرائيل ـ واستخدام كافة عناصر القوة الأميركية لضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي أبداً.

اتفقنا على ترتيبات جديدة للقواعد والوضعية مع حلفائنا أستراليا والفلبين.

لم تكن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند أكثر ديناميكية من أي وقت مضى، حيث أننا نتعاون في كل شيء بدءًا من أشباه الموصلات المتقدمة إلى التعاون الدفاعي.

وقبل بضعة أيام فقط في هانوي، عزز الرئيس بايدن شراكة استراتيجية شاملة جديدة مع فيتنام.

لقد حفزنا التكامل الإقليمي. وفي الشرق الأوسط، قمنا بتعميق العلاقات الحديثة وتلك القائمة منذ عقود بين إسرائيل والدول العربية - ونعمل على تعزيز علاقات جديدة، بما في ذلك مع المملكة العربية السعودية.

وفي نصف الكرة الأرضية الذي نعيش فيه - والذي يشهد أكبر هجرة جماعية ونزوح في تاريخه - قمنا بحشد 20 دولة ونعمل على استراتيجية إقليمية لضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والإنسانية، مع معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الناس أيضًا. من منازلهم في المقام الأول.

وقد استضاف الرئيس بايدن مؤتمرات قمة مع قادة من الأمريكتين وجنوب شرق آسيا وأفريقيا ودول جزر المحيط الهادئ، لدفع الشراكات التحويلية.

*ثانياً:قضايا وقرارات.

نعمل على نسج تحالفاتنا وشراكاتنا بطرق مبتكرة يعزز بعضها بعضاً – عبر القضايا وعبر القارات.

ما عليك سوى أن تفكر للحظة في كل الطرق التي استخدمناها في حشد مجموعات مختلفة من الحلفاء والشركاء لدعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي واسع النطاق.

وبقيادة وزير الدفاع أوستن، تتعاون أكثر من 50 دولة لدعم الدفاع عن أوكرانيا وبناء جيش أوكراني قوي بما يكفي لردع وصد الهجمات المستقبلية.

لقد قمنا بمواءمة عشرات الدول في فرض مجموعة غير مسبوقة من العقوبات، وضوابط التصدير، وغيرها من التكاليف الاقتصادية على روسيا.

وفي مناسبات متعددة، قمنا بتنظيم 140 دولة في الأمم المتحدة - أكثر من ثلثي جميع الدول الأعضاء - للتأكيد على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وإدانة العدوان الروسي والفظائع التي ترتكبها.

لقد قمنا بحشد الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية والمجموعات الإنسانية للحصول على المساعدة المنقذة للحياة لملايين النازحين الأوكرانيين.

لقد قمنا بالتنسيق مع مجموعة السبع، والاتحاد الأوروبي، وعشرات الدول الأخرى لدعم اقتصاد أوكرانيا، وإعادة بناء شبكة الطاقة لديها - والتي دمرت روسيا أكثر من نصفها.

هذا ما تبدو عليه الهندسة المتغيرة: لكل مشكلة، نقوم بتجميع تحالف مناسب للغرض.

ونظراً لشجاعة الشعب الأوكراني وقدرته على الصمود ودعمنا له، فإن حرب بوتن تظل تشكل فشلاً استراتيجياً بالنسبة لروسيا. ويتلخص هدفنا في ضمان ليس بقاء أوكرانيا فحسب، بل وازدهارها باعتبارها ديمقراطية نابضة بالحياة ومزدهرة، حتى يتمكن الأوكرانيون من كتابة مستقبلهم ــ والوقوف بمفردهم.

ذات يوم، رأى البعض أن التهديدات التي يتعرض لها النظام الدولي تقتصر على منطقة أو أخرى. ليس بعد الآن. لقد أوضح الغزو الروسي أن أي هجوم على النظام الدولي في أي مكان سيؤذي الناس في كل مكان. لقد اغتنمنا هذا الاعتراف للتقريب بين حلفائنا عبر الأطلسي ومنطقة المحيط الهادئ والهندي في الدفاع عن أمننا المشترك وازدهارنا وحريتنا.

فعندما قطعت روسيا إمدادات النفط والغاز عن أوروبا في الشتاء في محاولة لتجميد البلاد عن دعم أوكرانيا، انضمت اليابان وكوريا إلى كبار منتجي الغاز الطبيعي المسال في أمريكا لضمان حصول الدول الأوروبية على الطاقة اللازمة للحفاظ على احتياجاتها. منازل دافئة طوال فصل الشتاء. أصبحت اليابان وكوريا وأستراليا ونيوزيلندا الآن مشاركين منتظمين ونشطين في اجتماعات الناتو.

ومن ناحية أخرى، انضمت الدول الأوروبية وكندا وغيرها إلى حلفائنا وشركائنا في آسيا في شحذ أدواتهم للتصدي للإكراه الاقتصادي الذي تمارسه جمهورية الصين الشعبية. ويعمل حلفاء الولايات المتحدة وشركاؤها في كل منطقة بشكل عاجل لبناء سلاسل توريد مرنة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيات الرئيسية والمواد الحيوية اللازمة لتصنيعها.

لقد أنشأنا شراكة أمنية جديدة ــ AUKUS ــ مع أستراليا والمملكة المتحدة لبناء غواصات حديثة تعمل بالطاقة النووية، وتعزيز عملنا المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، وغير ذلك من التكنولوجيات المتطورة.

وبعد انعقاد أول قمة ثلاثية على الإطلاق لزعماء الدول الثلاث في كامب ديفيد الشهر الماضي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا، فإننا نأخذ كل جانب من جوانب علاقتنا إلى المستوى التالي - من زيادة التدريبات العسكرية المشتركة وتبادل المعلومات الاستخبارية إلى مواءمة علاقتنا. الاستثمارات العالمية في البنية التحتية.

لقد رفعنا مستوى الشراكة الرباعية مع الهند واليابان وأستراليا لتقديم الخدمات لبلداننا والعالم في كل شيء بدءًا من تصنيع اللقاحات إلى تعزيز الأمن البحري إلى مواجهة التحديات المناخية.

عندما حددت استراتيجية الإدارة الأميركية المتمثلة في "الاستثمار والمواءمة والتنافس" في التعامل مع الصين في العام الماضي، تعهدنا بالعمل مع شبكتنا من حلفائنا وشركائنا لتحقيق هدف مشترك. وبأي مقياس موضوعي، أصبحنا الآن أكثر اتساقا، ونعمل بطرق أكثر تنسيقا، من أي وقت مضى.

وهذا يسمح لنا بإدارة منافستنا مع الصين من موقع قوة، في حين نستفيد من قنوات الاتصال المفتوحة للتحدث بوضوح ومصداقية ومع جوقة من الأصدقاء حول مخاوفنا؛ وإظهار التزامنا بالتعاون في القضايا التي تهمنا أكثر في العالم؛ والتقليل من مخاطر سوء التقدير الذي قد يؤدي إلى الصراع.

*ثالثا:بناء التحالفات

نقوم ببناء تحالفات جديدة لمعالجة أصعب التحديات المشتركة في عصرنا.

مثل سد فجوة البنية التحتية العالمية.

والآن، في كل مكان أذهب إليه تقريباً، أسمع من البلدان عن مشاريع مدمرة للبيئة وسيئة البناء، تستورد العمال أو تسيء معاملتهم، وتشجع الفساد وتثقل كاهلهم بديون لا يمكن تحملها.

وبطبيعة الحال، تفضل البلدان الاستثمارات الشفافة والعالية الجودة والسليمة بيئيا. ليس لديهم دائمًا خيار. نحن نعمل مع شركائنا في مجموعة السبع لمنحهم الاختيار.

لقد التزمنا معًا بتقديم 600 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة بحلول عام 2027 من خلال شراكة البنية التحتية العالمية والاستثمار، أو PGI. ونحن نركز دعمنا الحكومي على المجالات التي يؤدي فيها الحد من المخاطر إلى تحرير مئات المليارات الإضافية من استثمارات القطاع الخاص.

لذلك اسمحوا لي أن أقدم لكم بعض الأمثلة السريعة حول كيفية قيامنا بذلك. إننا نقوم بسلسلة من الاستثمارات التحويلية في ممر لوبيتو - وهو شريط تنمية يربط أفريقيا، من ميناء لوبيتو في أنغولا، عبر جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى زامبيا - بميناء جديد، وخطوط سكك حديدية وطرق جديدة، ومشاريع جديدة للطاقة الخضراء. ، إنترنت عالي السرعة جديد.

سيوفر المشروع 500 ميجاوات من الطاقة – وهو ما يكفي لتوفير الكهرباء لأكثر من مليوني شخص، وخفض حوالي 900 ألف طن من انبعاثات الكربون كل عام، وخلق الآلاف من فرص العمل للأفارقة، وآلاف أخرى للأمريكيين، وجلب المعادن الحيوية مثل النحاس والكوبالت. إلى الأسواق العالمية.وفي الأسبوع الماضي فقط، أعلن الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الهندي مودي، في قمة مجموعة العشرين، عن ممر طموح آخر للنقل والطاقة والتكنولوجيا من شأنه أن يربط موانئ آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. ستتعاون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة والهند لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة والاتصال الرقمي وتعزيز سلاسل التوريد الحيوية في جميع أنحاء المنطقة.

إن هذه الجهود وغيرها لبناء البنية التحتية في البلدان النامية هي في نهاية المطاف استثمارات في مستقبلنا ــ خلق شركاء أكثر استقرارا وازدهارا للولايات المتحدة؛ والمزيد من الأسواق للعمال والشركات والمستثمرين الأمريكيين؛ وكوكب أكثر استدامة لأطفالنا.

إن تقديم عرض أقوى لشركائنا يعد بمثابة صفقة جيدة لأمريكا أيضًا.

وينطبق الشيء نفسه على قيادتنا لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.

ويواجه أكثر من 700 مليون شخص في جميع أنحاء العالم انعدام الأمن الغذائي ــ الذي يغذيه فيروس كورونا، والمناخ، والصراع ــ والذي تفاقم الآن بسبب قيام روسيا بمنع تدفق الحبوب من أوكرانيا، سلة غذاء العالم.

والآن، أتيحت لي الفرصة للاستماع إلى القادة في البلدان الأكثر تضرراً من هذه الأزمة. وما يوضحونه لي هو: نعم، إنهم بحاجة إلى مساعدات طارئة؛ ولكن ما يريدونه حقاً هو الاستثمار في القدرة الزراعية على الصمود، وفي الابتكار، وفي الاكتفاء الذاتي، حتى لا يجدوا أنفسهم في أزمة كهذه مرة أخرى. ونحن نتشارك معهم لتحقيق ذلك، جنبًا إلى جنب مع أكثر من 100 دولة وقعت على خريطة طريق عالمية للعمل.

إن الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة في العالم لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة – فنحن نقدم حوالي 50 بالمائة من ميزانيته السنوية. روسيا والصين؟ أقل من 1 بالمئة لكل منهما.

ومنذ عام 2021، قدمت الولايات المتحدة أيضًا أكثر من 17.5 مليار دولار لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وأسبابه الجذرية. ويتضمن ذلك أكثر من مليار دولار سنويا لصالح برنامج "الغذاء للمستقبل" - البرنامج الرئيسي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - وشراكتنا مع 40 دولة لتعزيز النظم الغذائية. ويتضمن ذلك دعمنا لما يسمى VACS ــ وهو برنامج جديد أطلقناه مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتحديد المحاصيل الأفريقية الأكثر تغذية، وتربية أصنافها الأكثر قدرة على الصمود في مواجهة المناخ، وتحسين التربة التي تنمو فيها.

كلما زاد عدد البلدان التي تستطيع إطعام شعوبها، كلما أصبحت شريكة أكثر ازدهارًا واستقرارًا؛ وكلما قل احتمال وقوعهم ضحايا للدول الراغبة في قطع الغذاء والأسمدة؛ كلما قل الدعم الذي سيحتاجونه من الجهات المانحة الدولية؛ وكلما زادت وفرة الإمدادات الغذائية العالمية، انخفضت الأسعار في الأسواق في كل مكان، بما في ذلك الولايات المتحدة.

نحن نقدم نهجا مماثلا للتكنولوجيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي.

في يوليو/تموز، أعلن الرئيس بايدن عن مجموعة جديدة من الالتزامات الطوعية من سبع شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وجديرة بالثقة. وبالأمس فقط، وقعت ثماني شركات رائدة أخرى.

هذه الالتزامات هي الأساس لمشاركتنا مع مجموعة واسعة من الشركاء لصياغة إجماع دولي حول كيفية تقليل المخاطر وتعظيم إمكانات التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي.

لقد بدأنا مع أقرب شركائنا، مثل مجموعة السبع، حيث نقوم بتصميم مدونة سلوك دولية للجهات الفاعلة من القطاع الخاص والحكومات التي تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم - والمبادئ التنظيمية المشتركة - والشركاء مثل المملكة المتحدة، التي تعقد قمة عالمية. بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي لتحديد المخاطر طويلة المدى والتخفيف منها بشكل أفضل.

إن تشكيل استخدام الذكاء الاصطناعي أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية لأميركا في هذه التكنولوجيا وأيضا تعزيز ابتكار الذكاء الاصطناعي الذي يفيد الناس في كل مكان، مثل المساعدة في التنبؤ بمخاطر إصابة الأفراد بالأمراض الفتاكة أو التنبؤ بتأثير العواصف الأكثر شدة والأكثر تواترا. هذه هي الفكرة وراء الاجتماع الذي سأستضيفه في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل لتركيز الحكومات وشركات التكنولوجيا والمجتمع المدني على استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالاً أخيرًا عن كيفية بناء تحالف جديد لمعالجة مشكلة ربما لم يفكر فيها الكثير من الناس كقضية تتعلق بالسياسة الخارجية: المخدرات الاصطناعية.

في العام الماضي وحده، توفي ما يقرب من 110.000 أمريكي بسبب جرعة زائدة من المخدرات. وكان ثلثا هذه الوفيات يتعلق بالمواد الأفيونية الاصطناعية، مما يجعل المواد الأفيونية الاصطناعية القاتل الأول للأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عامًا. وقد كلفت الأزمة الولايات المتحدة ما يقرب من 1.5 تريليون دولار في عام 2020 وحده، ناهيك عن المعاناة التي تسببها للأسر والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. بلادنا.

نحن لسنا وحدنا في هذا. تشهد كل منطقة ارتفاعاً مثيراً للقلق في المخدرات الاصطناعية، ولا يستطيع أي بلد أن يحل هذه المشكلة.

ولهذا السبب أنشأنا تحالفًا عالميًا جديدًا لمنع التصنيع والاتجار غير المشروعين بالمخدرات الاصطناعية، واكتشاف التهديدات الناشئة وأنماط الاستخدام، لتعزيز استجابات الصحة العامة. وقد انضمت أكثر من 100 حكومة وعشرات المنظمات الدولية إلى هذا التحالف. نعمل معًا على مواءمة الأولويات المشتركة، وتحديد السياسات الفعالة، ودمج مقدمي الرعاية الصحية، وشركات تصنيع المواد الكيميائية، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في جهودنا. وسنجتمع الأسبوع المقبل في نيويورك لتوسيع نطاق هذا العمل.

وبطبيعة الحال، هذه ليست المجالات الوحيدة التي نبني فيها التحالفات أو نحافظ عليها. ونحن نستخدمها أيضًا لمعالجة التهديدات الأمنية، بدءًا من فرقة العمل المتعددة الجنسيات التي أنشأناها لحماية السفن التي تعبر مضيق هرمز إلى تحالف الدول الطويل الأمد الذي أنشأناه لهزيمة داعش.

نواصل الشراكة مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والمواطنين للضغط من أجل إيجاد حلول دبلوماسية للصراعات الجديدة والقديمة - من إثيوبيا وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى أرمينيا وأذربيجان، إلى اليمن حيث ساعدنا في صياغة هدنة حساسة والحفاظ عليها.

كلما جمعنا الحلفاء والشركاء معًا لتحقيق تقدم حقيقي في القضايا الحاسمة مثل البنية التحتية، مثل الأمن الغذائي، مثل الذكاء الاصطناعي، مثل المخدرات الاصطناعية، مثل الصراعات الجديدة والقديمة، كلما أظهرنا قوة عرضنا.

خذ على سبيل المثال أي تحدٍ حديث حيث تتطلع الدول في جميع أنحاء العالم إلى دول قوية لتقودها. وفي أفضل الأحوال، جلس منافسونا على الهامش، وأغلقوا دفاتر شيكاتهم. وفي أسوأ الأحوال، فقد تسببوا في جعل المشاكل السيئة أسوأ واستفادوا من معاناة الآخرين ــ من خلال انتزاع تنازلات سياسية من أجل بيع اللقاحات للدول؛ ونشر المرتزقة الذين يجعلون الأماكن غير المستقرة أقل أمانًا، وينهبون الموارد المحلية، ويرتكبون الفظائع؛ وتحويل احتياجات الناس الأساسية ـ من الحرارة والغاز والغذاء والتكنولوجيا ـ إلى هراوة لتهديدهم وإكراههم.

عند نقطة المنعطف الحرجة هذه، فإننا نظهر للبلدان من نحن. وكذلك منافسينا.

*رابعا:تعزيز المؤسسات الدولية

نعمل على جمع تحالفاتنا القديمة والجديدة معا لتعزيز المؤسسات الدولية التي تشكل أهمية بالغة في التصدي للتحديات العالمية.

يبدأ ذلك بالظهور. عندما يكون للولايات المتحدة مقعد على الطاولة، يمكننا تشكيل المؤسسات الدولية والمعايير التي تنتجها لتعكس مصالح وقيم الشعب الأمريكي وتعزيز رؤيتنا للمستقبل.

عند توليه منصبه، تحرك الرئيس بايدن بسرعة للانضمام مرة أخرى إلى اتفاقيات باريس للمناخ، ومنظمة الصحة العالمية. لقد حصلنا على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. لقد انضممنا مؤخرا إلى اليونسكو ــ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ــ التي ستلعب دورا في تشكيل المعايير التي تحدد الذكاء الاصطناعي.

لقد تنافسنا بشدة لانتخاب القادة الأكثر تأهيلاً لرئاسة الوكالات الدولية المعنية بوضع المعايير، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية التابع للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة. ولم تكن الأميركيتان اللتان فازتا بهذه السباقات أفضل المرشحين لهذا المنصب فحسب، بل إن كلاً منهما أيضاً أول امرأة تقود مؤسستها.

والآن، مهما كانت هذه المؤسسات منقوصة، فليس هناك بديل للشرعية والقدرات التي توفرها للتأثير على القضايا التي تهم شعوبنا. لذا فنحن لدينا مصلحة ذاتية ثابتة في العمل من خلال هذه المبادئ وجعلها تعمل على نحو أفضل ــ وليس من أجل الولايات المتحدة فحسب، بل من أجل الجميع.

كلما زاد عدد الأشخاص والدول في جميع أنحاء العالم الذين يرون أن الأمم المتحدة والمنظمات المشابهة لها تمثل مصالحهم وقيمهم وآمالهم - كلما زادت فعالية هذه المؤسسات وزادت قدرتنا على الاعتماد عليها.

ولهذا السبب طرحنا رؤية إيجابية لتوسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحيث يضم وجهات نظر أكثر تنوعاً جغرافياً ـ بما في ذلك الأعضاء الجدد الدائمين وغير الدائمين من أفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

بقيادة الوزيرة يلين، نقوم بدفعة كبيرة لتنشيط وإصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الملحة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تواجه عاصفة كاملة من التحديات: التأثير المتزايد للبنك الدولي. أزمة المناخ، والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، والتضخم، والديون الساحقة.

ويعمل الرئيس بايدن مع الكونجرس لإطلاق قدرات إقراض جديدة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتوفير المزيد من التمويل - بأسعار فائدة أرخص - للاستثمار في التخفيف من آثار تغير المناخ، وفي الصحة العامة، وغير ذلك من القضايا الحاسمة في هذه البلدان.

ومن شأن هذه المبادرات التي تقودها الولايات المتحدة مجتمعة أن تولد ما يقرب من 50 مليار دولار من القروض للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ومن خلال جهودنا القوية، سيعمل البنك الدولي قريبا على تمكين البلدان من تأجيل مدفوعات الديون بعد الصدمات المناخية والكوارث الطبيعية.

عندما نعمل على تعزيز المؤسسات الدولية - وعندما تفي بوعودها الأساسية لضمان الأمن، وتوسيع الفرص، وحماية الحقوق - فإننا نبني تحالفا أوسع من المواطنين والبلدان الذين يرون النظام الدولي كشيء يحسن حياتهم بطرق حقيقية يستحق التأييد والدفاع عنه.

لذا، فعندما تحاول أمثال بكين وموسكو في العالم إعادة كتابة ــ أو هدم ــ ركائز النظام المتعدد الأطراف؛ عندما يزعمون كذبا أن النظام موجود فقط لتعزيز مصالح الغرب على حساب بقية العالم ــ فإن جوقة عالمية متزايدة من الدول والشعوب سوف تقول، وتقف لتقول: لا، إن النظام الذي تحاولون تغييره هو نظامنا؛ إنه يخدم مصالحنا.

وفي هذا الوقت المحوري، لا تشكل الزعامة الأميركية العالمية عبئاً. إنها ضرورة لحماية حريتنا وديمقراطيتنا وأمننا. ولخلق الفرص للعمال والشركات الأمريكية؛ لتحسين حياة المواطنين الأمريكيين.

.. وبحسب النص:يجب علينا أن نضع أيدينا على دفة التاريخ ونرسم الطريق إلى الأمام، مسترشدين بالأشياء المؤكدة حتى في الأوقات المضطربة - مبادئنا، وشركاؤنا، ورؤيتنا للمكان الذي نريد أن نذهب إليه - حتى أنه عندما ينقشع الضباب إن العالم الناشئ يميل نحو الحرية، ونحو السلام، ونحو مجتمع دولي قادر على الارتقاء إلى مستوى تحديات عصره.

ولا أحد يفهم هذا أفضل من الرئيس بايدن. وأميركا في وضع أقوى بكثير في العالم مما كانت عليه قبل عامين ونصف بسبب الإجراءات التي اتخذها.

أنا مقتنع أنه بعد عقود من الآن، عندما تتم كتابة تاريخ هذه الفترة - ربما من قبل البعض منكم - فسوف يظهر أن الطريقة التي تصرفنا بها - بشكل حاسم واستراتيجي، مع التواضع والثقة لإعادة تصور قوة الولايات المتحدة وهدفها الدبلوماسية – لقد أمنّا مستقبل أميركا، وحققنا إنجازات لشعبنا، ووضعنا الأساس لعصر أكثر حرية، وأكثر انفتاحا، وأكثر ازدهارا – للشعب الأميركي وللشعوب في جميع أنحاء العالم.

.. هي ليست مجرد حكاية عن أمريكا، بل محاول لتفسير كيف، يمكن أن تصنع حدثها الخاص، نحو استراتيجية، قد تجعلها تعيد تفكيك الأقطاب التي بدأت تسلل نحو الحدود الأميركية، لكن لا تعرف متى تتوقف.