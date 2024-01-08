"الزراعة" تبدأ في تلقى طلبات تراخيص مشاتل الفراولة في منتصف مارس

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، عن فتح الباب لترخيص مشاتل الفراولة، بداية من منتصف مارس وحتى منتصف مايو المقبل.

مشاتل الفراولة

وناشد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أصحاب مشاتل الفراولة، التوجه الى مديريات الزراعة بالمحافظات، أو الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، في الموعد المحدد لإنهاء اجراءات تراخيص مشاتلهم، وفقا للاشتراطات المقررة.

وأشار عطا، إلى أن المستندات اللازمة للترخيص تشمل الحيازة الزراعية أو عقد إيجار من المالك للمستأجر، كذلك يتم اجراء معاينة من الإدارة الزراعية والمديرية تحت إشراف لجنة الوزارة أثناء اجراء التعقيم للمشتل وليس بعد التعقيم.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للبساتين على ضرورة وجود فاتورة من مصدر الشراء موضحا بها رتبة الشتلات المباعة والغرض منها، -إنتاج شتلات للتداول-، لافتا الى انه لن يلتفت لأى طلبات غير مستوفاه لتلك الاشتراطات.

الزراعة: المركزية لمكافحة الآفات تتابع المحاصيل الاستراتيجية الشتوية بجميع محافظات الجمهورية

وكانت قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بمتابعة المحاصيل الاستراتيجية العامة من محاصيل القمح والفول والبنجر على مستوى المحافظات المختلفة.

وصرح الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ان الوضع العام مطمئن ولا توجد إصابات حشرية او فطرية حتى الان وان الإدارة توجه المزارعين دائما الى بالمكافحة السليمة للحشائش عريضة الأوراق ورفيعة الأوراق في محصول القمح ولا توجد إصابات بدودة الحشد الخريفية.

وفي نفس الوقت قامت الإدارة بتوفير أجهزة حقن مبيدات سوسة النخيل الحمراء وتم عقد عدد 14 ندوة ارشادية لاستخدام أجهزة حقن مبيدات سوسة النخيل الحمراء في معظم محافظات جمهورية مصر العربية خصوصا المحافظات التي تكثر فيها زراعات نخيل البلح استهدفت تلك الندوات 179 مهندسا زراعيا و25 مزارعا، كما يتم متابعة عمليات المكافحة لسوسة النخيل الحمراء.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ان الإدارة تتوسع في استخدام عناصر المكافحة الحيوية حيث وصلت المساحة المعاملة بالمفترس الاكاروسي إلى 400 فدان و150 فدان بطفيل التريكوجراما حتى الان على محصول الفراولة وهو من المحاصيل التصديرية.