الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة تؤكد على دور "أكديما" في تطوير وتوطين الصناعات الدوائية وفقًا لأحدث المعايير العالمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكدت وزارة الصحة والسكان، على الدور الأصيل والريادي للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، في تطوير وتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة "أكديما"، وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل وفد الوزارة الاجتماع موجهًا الشكر للقيادات المعنية بالشركة وأعضاء الجمعية بالكامل لما قدموه من دعم للقطاع الصحي، كأحد الكيانات الهامة المعنية بالنهوض بالصناعات الدوائية.

إنجازات اكديما

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراض فيلم تسجيلي قصير حول التعريف بالشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما" وما حققته من انجازات خلال 84 عامًا من النجاحات، واستعراض الاستراتيجيات التي تنتهجها الشركة للارتقاء بصناعات الدواء المصرية ورسم خارطة طريق تمكن الدولة من التقدم وتوفير كافة الادوية بالسوق وفتح أسواق اقتصادية جديدة مع الدول المختلفة، فضلًا عن مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع الدوائي.

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وأضاف "عبد الغفار" أن وفد الوزارة أكد على أهمية تطوير وتشجيع الصناعات الدوائية المحلية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز تقليص نسبة استيراد الأدوية التي لها مثائل وبدائل محلية، وتوفيرها للمرضى بأسعار تنافسية وكفاءة وجودة عالي، فضلًا عن توفير المواد الخام للأدوية وتوفير احتياجات السوق المحلي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

فتح آفاق تصدير جديدة 

وشدد الوفد على تعزيز الجهود لفتح آفاق تصدير جديدة ومستدامة للخارج، ومضاعفة نسب تصدير المنتجات الدوائية للدول الأخرى بعد تلبية الاحتياجات المحلية، وذلك من خلال التوسع في عقد الاتفاقيات الدوائية وتكثيف التعاون بين كافة قطاعات الدولة المعنية في هذا الشأن، لافتًا إلى أن "أكديما" هي أحد أذرع الدولة القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية قدمت دعم بقيمة 100 مليون جنيهًا لدعم المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، لافتًا إلى اطلاع الوزير على التقارير الخاصة بالقوائم المالية للشركة عن العام المُنقضي في نهاية شهر ديسمبر لعام 2023، فضلًا عن الاستماع إلى تقارير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للعام ذاته.

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وقال "عبد الغفار" إن الاجتماع تضمن استعراض الدكتورة أُلف غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، انجازات الشركة خلال عام 2023، والجهود التي حققتها في تلبية الاحتياجات الدوائية في السوق المصري وتنفيذ الاستراتيجيات لخدمة المرضى، لافتة إلى طرح أصناف دوائية جديدة وتوطينها بالسوق الدوائي المصري، وهي الأدوية الخاصة بـ (العناية المركزة والحالات الحرجة، الشلل الرعاش والجهاز العصبي، التخدير بالحقن، علاج الغدة الدرقية،كربول الأنسولين البشري، فيتامين د، المضادات الحيوية والمضادة للفطريات، قطرات العيون أحادية الجرعة)، فضلًا عن تطوير الطاقة الانتاجية لتغطية احتياجات مصر بالكامل من ألبان الأطفال بأسعار تنافسية.

كما أوضحت "غراب" أن عام 2023 تضمن الانتهاء من مشروعات ( مصنع إنتاج أدوية علاج الأورام، إنتاج المحاليل العلاجية والمياة المقطرة والمذيبات، إنتاج كربول وقلم الأنسولين، إنتاج قطرات العيون أحادية الجرعات)، لافتة إلى الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية لتصبح مصانع الأدوية المصرية مركزًا رئيسيًا لتصنيع منتجاتهم الدوائية، وفتح أسواق تصديرية جديدة في عدد من الدول من بينها (الفلبين، كوبا، المكسيك، أذربيجان، وعدد من الدول الأفريقية)، فضلًا عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع مراكز الأبحاث والشركات في مجالات البحث العلمي، وذلك ضمن الاستراتيجية الخاصة بزيادة الاستثمارات الخارجية.

أكديما الصحة التعاون الدولي المالية توطين الصناعات الدوائية المعايير العالمية

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